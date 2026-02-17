El Sevilla FC teme que la sanción a Almeyda será peor que la de Marcao: "Lo mínimo son ocho partidos; pero pueden ser 16"

El colegiado Pável Fernández, habitual analista arbitral en varios medios de comunicación, desgrana las sanciones que irá acumulando el entrenador argentino. "No le ayudan su reincidencia ni las palabras de después del partido"

Desde la tarde-noche del pasado sabado están dando la vuelta al mundo las imágenes del tenso enganchón entre el técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, y el colegiado navarro Iosu Galech Azpeteguia, que también debería ser reprendido por encararse de manera desafiante rociando gasolina sobre el fuego de la expulsión del argentino en los minutos finales del choque liguero ante el Deportivo Alavés. Ahora se habla de un castigo ejemplarizante. Hay mucha expectación mediática y eso, sin duda, no es un buen presagio.

Alguien debería haberle contado al 'Pelado' que cuando la RFEF quiere poner sanciones ejemplares suelen miran hacia los equipos del sur de España. Si encima se lo ponen así de fácil... A Marcao Teixeira, por algo parecido pero de mucha menor intensidad, le cayeron seis y los posteriores recursos de alegación no surtieron efecto alguno en la justicia deportiva. Todo apunta a que la sentencia al técnico superará la del central brasileño. El club nervionense ha presentado alegaciones al acta -entendiendo que la redacción no se ajusta a la verdad- y, a la espera de la reunión de este miércoles en el Comité de Disciplina, ya ha anunciado que recurrirá hasta agotar todas las instancias posibles.

Entre cuatro y 16 partidos: la sanción a la que se expone Matías Almeyda

El programa televisivo 'El Día Después' ha compartido toda la transcripción del altercado y el árbitro Pável Fernández ha detallado que el preparador sevillista irá encadenando sanciones que acumularán un mínimo de cuatro encuentros de suspensión. Como muy muy mínimo, porque podrían ser hasta 16 encuentros -sólo quedan 14 jornadas de LaLiga EA Sports 2025/2026-.

"Dos partidos, seguro, por la negativa a marcharse del campo, que pueden ser de entre cuatro y seis. Luego, entre cuatro y 12 partidos más por las coacciones, las amenazas... Y claro, ¿qué pasa? Que no le ayuda la reincidencia y tampoco ayudan las declaraciones posteriores al partido", ha enumerado Pável Fernández en su intervención en la cadena local 101 TV Sevilla durante la noche de este pasado lunes, remarcando que será tenido en cuenta como agravante el hecho de que Almeyda ya tuvo una bronca similar con Guillermo Cuadra Fernández y Guadalupe Porras en Mestalla (Valencia).

"Así que, imagínate, sería un mínimo de cuatro pero es que nos podemos ir a casi 16 partidos. Entiendo que no van a ser tantos; pero yo creo que como mínimo le van a caer ocho partidos: dos por la tarjeta roja, otros dos por no marcharse del campo y cuatro por las amenazas y coacciones. Eso es lo mínimo que le puede caer, ocho partidos", ha insistido este colegiado y habitual analista arbitral en varios medios de comunicación nacionales, remacando la demoledora redacción del acta arbitral por parte de Iosu Galech.