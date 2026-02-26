Castro y las opciones reales de salvar al Levante: "El corazón no puede ir más alto que la cabeza"

El técnico portugués espera que la extramotivación no les vuelva a jugar una mala pasada como en el derbi contra el Valencia. Cree en la salvación, pero para lograrla considera que hay que ir paso a paso

El Levante, penúltimo tras cuatro derrotas seguidas en LaLiga EA Sports, recibe este viernes en una final anticipada al Deportivo Alavés, rival también por la permanencia y que está pendiente del futuro de su entrenador, Eduardo Coudet, en las quinielas para ocupar el banquillo del River Plate, en su regreso al Ciutat de València, donde hace tres años subió a Primera División.

Fue un 17 de junio de 2023 cuando el equipo vitoriano infligió al levantinismo una herida de la que todavía no se ha recuperado, pese al ascenso del curso pasado. De la manera más cruel, de penalti muy protestado y en el minuto 129, ya en la prórroga, Villalibre dejó al Levante en Segunda División y lo hundió a nivel económico.

Ahora, la situación puede volver a repetirse en caso de una victoria del cuadro babazorro. Y para que no ocurra lo mismo, el entrenador del Levante, Luís Castro, ha explicado este jueves lo que deben hacer sus jugadores. La realidad es que son penúltimos de la clasificación y están a siete puntos de la permanencia, pero “no es imposible” lograr la salvación.

“Como yo hablo siempre tenemos que mirar adelante, tenemos que mirar todos los partidos como finales, la situación es difícil pero no es imposible”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo Alavés.

“Tenemos que mirar los partidos que vienen con mucha concentración, con muchas ganas de ganar, porque si empiezas a hacer los resultados que tienes que hacer, las cosas cambian muy rápido. En el fútbol, una semana estás muy mal y después de tres semanas ya puede estar muy diferente”, agregó el preparador portugués.

Lección aprendida en el derbi contra el Valencia

Preguntado por si sabe cuántos puntos necesitan para salvarse, Castro contestó: “Yo tengo que ganar uno de uno, es mi objetivo ahora, tengo que ganar el partido del Alavés. Después miramos el próximo”.

El entrenador del Levante se refirió también al hecho de que el partido del viernes ante el Deportivo Alavés sea la repetición de la final de la promoción de ascenso en 2023 que ganó el cuadro vasco e impidió el ascenso del Levante: “Está claro que queremos ganar, todas las motivaciones posibles son buenas, pero también tienes que estar concentrado para que el corazón no vaya más alto que la cabeza. A veces, cuando lo haces, pierdes un poco la calidad de juego y la concentración en los momentos más importantes”, comentó.

Castro recordó que ese exceso de motivación les pasó factura en el derbi ante el Valencia del 15 de febrero: “Pienso que el peor partido que hemos hecho es el partido con Valencia y pienso que ha sido mucho por creer tanto en querer ganar”, afirmó.

La suplencia de Etta Eyong y un alta en la convocatoria granota

Sobre las últimas suplencias del camerunés Etta Eyong, que pese a que no marca desde octubre es el máximo goleador del equipo con cinco dianas, declaró: “Está trabajando para mejorar. No tiene que hacer goles solo para estar bien. Está dando el máximo”.

El entrenador, además, confirmó que el francés Ugo Raghouber estará en la convocatoria tras superar unas molestias musculares, pero no quiso desvelar si será titular ni si cambiará su sistema habitual.