Carlos Espí, sobre la sequia de cara a puerta del Levante: "Con trabajo y ambición llegarán los goles"

El delantero del Levante, que ha renovado hasta 2028, ha comentado sus sensaciones en rueda de prensa tras prolongar contrato con la entidad granota, además de los consejos que le da Luis Castro

Carlos Espí ha sido la buena noticia del Levante en el día de hoy. El delantero de 20 años ha renovado hasta 2028, confiando la dirección deportiva en su figura y considerándole una apuesta de futuro. Tras ello, el jugador ha comparecido ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar sus sensaciones tras ampliar su contrato. Además, ha destacado el nivel que hay en Primera División, la confianza que le transmite Luis Castro y las ganas de revertir la situación y, particularmente, la sequía goleadora que está sufriendo el equipo de cara a puerta.

Carlos Espí valora su renovación con el Levante

En este sentido, Carlos Espí ha querido transmitir sus sensaciones tras renovar con el Levante: "Es increíble. Nunca pensábamos mi familia y yo que íbamos a llegar hasta 2028. Estamos muy contentos. Sumar minutos con el primer equipo, entrenar todos los días con mis compañeros, que me ayudan y me dan consejos. Estoy muy contento por ello. Cuando salgo al campo intento trabajar al máximo todos los días. Mi trabajo es ese. Trabajar al 100% y, cuando tenga los minutos, aprovecharlos". Además, el delantero se ha expresado por su decisión de no salir del club granota: "Claramente en aquel momento observamos todas las opciones y, entre todos, pensábamos en el objetivo que era sumar minutos en el primer minuto y en el trabajo. Sabíamos que en el trabajo, mañana y tarde, íbamos a conseguir el objetivo".

Por otro lado, Carlos Espí ha valorado la situación que atraviesa el Levante y lo que hace falta para cambiar la sequía goleadora de los delanteros: "Veo al equipo muy motivado. Veo que todos los días estamos trabajando con el objetivo de conseguir las victoria. Ahora vienen cuatro finales, que tres son en casa ,y necesitamos el apoyo de la afición para conseguir la victoria. Nada. Los goles llegarán. Estamos trabajando todos los días perfectos y sabemos que con trabajo y ambición llegarán los goles". Sobre Luis Castro ha apuntado que "desde el primer momento vio confianza en mi y en el trabajo que estoy haciendo. Me dice que siga siendo yo, con mis fortalezas, e intentar aprovechar los minutos que tengo en el campo".

Carlos Espí destaca la confianza del club

Además, Carlos Espí habló sobre lo que supone haber canteranos en el primer equipo del Levante: "Hace dos años, cuando subí al primer equipo, lo que más necesitaba era la ayuda de los jóvenes que ya estaban en el primer equipo como Xavi Grande o Edgar, y yo cuando supe que iba a subir Nacho lo único que quería era ayudarle para que estuviera con todos nosotros. Todo tiene un proceso de adaptación. He notado una gran diferencia entre los rivales que me defienden, son más inteligentes y más fuertes. Por eso estamos trabajando porque hay una gran diferencia".

Por último, Carlos Espí afirmó la importancia del Levante en su figura: "La confianza del club, desde el primer día, fue muy importante. Estoy muy contento y cuando pasan los años, veo que la confianza sigue estando. La verdad es que cuando se va Koya si que puedo tener más oportunidades pero todo esto es el resultado de trabajar y aprovechar los minutos que tengo. Cuando yo entro siempre intento estar en área, porque creo que ahí soy fuerte. Eso está trabajando y los laterales no ven la opción de centrar. Yo intento siempre estar en el área y se que cuando centren yo intentaré rematar".