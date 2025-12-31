El Oviedo comunica oficialmente la cesión de Brandon Domingues al Górnik Zabrze

El centrocampista, que solo ha jugado un partido en la presente temporada, confirma su salida del conjunto de Guillermo Almada para firmar hasta final de la 2025/2026 por el equipo polaco

El Real Oviedo sigue perfilando su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada, donde cuentan con el reto de salir de la zona del descenso y acabar la campaña manteniéndose en Primera División. En este sentido, al entidad asturiana sigue mirando al mercado de fichajes pero también a los jugadores que dispone Guillermo Almada, que ya ha dicho adiós a Salomón Rondón, que regresa a Pachuca. Además, Brandon Domingues ha firmado una cesión con el Górnik Zabrze de Polonia hasta final de la actual 2025/2026.

Brandon Domingues, una salida más en el Oviedo

El Oviedo ha confirmado lo que era un secreto a voces con la salida de Brandon Domingues. De esta manera, la entidad asturiana lo ha anunciado a través de sus perfiles oficiales: "Acuerdo para la cesión de Brandon Domingues. El Real Oviedo y el Górnik Zabrze han alcanzado un acuerdo para la cesión de Brandon Domingues, que jugará en el conjunto polaco hasta final de temporada. El de Grenoble defenderá la camiseta del segundo clasificado en la Primera División de Polonia. El Real Oviedo le desea a Brandon la mayor de las suertes en esta nueva etapa". Por ello, el futbolista de 25 años tras haber participado solamente en un partido oficial esta temporada, que fue en la segunda ronda de Copa del Rey ante el Ourense, donde el conjunto de Luis Carrión por aquel entonces cayó eliminado tras un 4-2 final. Además, el centrocampista francés fue suplente y disputó tan solo cuarenta minutos.

En este sentido, Brandon Domingues disputará la segunda parte de la temporada en Polonia, en un equipo como el Górnik Zabrze que se sitúa segundo en la clasificación de su Liga con un total de 30 puntos, situación muy diferente a la que vive el Real Oviedo en LaLiga EA Sports, que se sitúa en descenso con diez puntos, tan solo por encima del Levante. Por ello, el conjunto de Guillermo Almada, que también se ha despedido de Álex Forés, afronta el 2026 con el reto de cambiar la situación. Y todo esto comenzará el próximo domingo en el duelo contra el Alavés en Mendizorroza, donde el conjunto asturiano intentará lograr tres puntos que no se lleva de un partido del campeonato doméstico desde el choque ante el Valencia en Mestalla del pasado 30 de septiembre.

El Oviedo, con el foco puesto en el Alavés

Tras la salida oficial de jugadores como Brandon Domingues y Salomón Rondón, el equipo de Guillermo Almada pone el foco en el encuentro ante el Alavés, tal y como destacó el propio Ilyas Chaira hace unos días. El conjunto asturiano debe empezar a sumar de tres si no se quiere quedar estancado en la zona más baja de la clasificación de Primera División. Por ello, se verán las caras contra un club como el de Coudet que cayó derrotado por 3-0 en su visita a Osasuna en El Sadar, por lo que querrán comenzar el año con victoria delante de su afición, en Mendizorroza.