Brandon Domingues se va a Polonia y abre hueco a los fichajes del Oviedo

El extremo francés jugará cedido en el Górnik Zabrze y su salida, junto a la de Salomón Rondón, permite al club azul inscribir a Fonseca y Borbas

El Real Oviedo sigue moviéndose con antelación en el mercado y ya ha comenzado a desbloquear una de las cuestiones clave del invierno: la liberación de fichas para poder inscribir a los refuerzos. A falta de que se abra oficialmente la ventana de fichajes, el club azul ha cerrado dos salidas que permiten oxigenar la plantilla. Una de ellas es la de Brandon Domingues, que pondrá rumbo al fútbol polaco para jugar en el Górnik Zabrze.

El extremo francés se marchará cedido hasta final de temporada al conjunto polaco, actual colíder de su liga junto al Wisła Płock. El acuerdo incluye una opción de compra para el Górnik Zabrze, que ya había intentado hacerse con los servicios del jugador el pasado verano, aunque entonces Domingues optó por aceptar la propuesta del Oviedo para debutar en el fútbol español.

Un fichaje que nunca terminó de arrancar

La etapa de Brandon Domingues en el Carlos Tartiere no ha sido la esperada. Fue el primer fichaje anunciado para el regreso a Primera División, presentado de forma simbólica en la fachada del Teatro Campoamor, pero desde los primeros compases de la pretemporada surgieron dudas sobre su encaje en el equipo. Tras los entrenamientos y los amistosos estivales, el club llegó a plantearse su salida antes del inicio liguero, algo que finalmente no se produjo.

Sin embargo, su protagonismo ha sido prácticamente nulo. Domingues no ha disputado ni un solo minuto en Liga y su única participación oficial llegó en el encuentro de Copa del Rey ante el Ourense, donde jugó la segunda parte y la prórroga en una eliminatoria que terminó con una dolorosa eliminación por 4-2. Desde entonces, su presencia en las convocatorias ha sido testimonial.

Dos salidas clave para inscribir a los nuevos

La marcha del francés se une a la de Salomón Rondón. El delantero regresará a Pachuca tras cancelarse su cesión, a la espera de que se defina su futuro definitivo. Con ambas operaciones, el Real Oviedo libera dos fichas fundamentales para poder inscribir a Nicolás Fonseca y Thiago Borbas, los dos refuerzos ya cerrados por la dirección deportiva.

Fonseca se incorporará de inmediato a los entrenamientos y apunta a entrar en la convocatoria para el próximo compromiso en Vitoria. Borbas, por su parte, llegará a Asturias a comienzos de la próxima semana y también podría viajar a Mendizorroza si se agilizan los trámites administrativos.

La operación salida no se detendrá aquí. El club trabaja también en las marchas de Álex Forés y Moldovan, mientras se estudian propuestas por Kwasi Sibo para ajustar definitivamente una plantilla que aún debe retocarse antes del cierre del mercado.