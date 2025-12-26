Nico Fonseca, el primer movimiento del Oviedo de Almada

El centrocampista uruguayo llega cedido del Club León hasta final de temporada y se convierte en el primer refuerzo del mercado invernal para el conjunto carbayón

El Real Oviedo ya se ha movido en el mercado de invierno y lo ha hecho con un refuerzo que apunta directamente a tener peso específico desde primera hora. Nico Fonseca es oficialmente nuevo futbolista azul tras cerrarse su cesión por el Club León hasta final de temporada. El mediocentro uruguayo se convierte así en la primera incorporación del proyecto de Almada para un tramo decisivo del curso, en el que el club busca dar un paso adelante y salir del pozo.

Fonseca ya se encuentra en Asturias, donde fue recibido por algunos aficionados a su llegada al aeropuerto. “Vengo con muchas ganas”, comentó el futbolista nada más pisar suelo ovetense, dejando claras sus intenciones desde el primer momento. El club considera su llegada clave para revitalizar una medular que necesitaba energía, orden y experiencia.

Un perfil avalado por su recorrido y por Bielsa

Nacido en Nápoles y con doble nacionalidad uruguaya e italiana, Nico Fonseca no ocupa plaza de extracomunitario, un detalle importante en la planificación deportiva. Formado en las categorías inferiores del AC Milan, inició su carrera profesional en el Novara italiano antes de cruzar el Atlántico para jugar en River Plate de Montevideo y Montevideo Wanderers.

Su progresión le llevó primero al River Plate argentino, donde disputó 28 partidos oficiales, y posteriormente al Club León mexicano, que apostó fuerte por él pagando alrededor de dos millones de euros. En México ha sido una pieza habitual, acumulando 35 encuentros y mostrando un perfil de pivote posicional con buen despliegue físico y capacidad para sostener al equipo.

Además, Fonseca ha sido internacional con Uruguay bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, un aval de peso que refuerza su perfil. El propio jugador ve en LaLiga española un escaparate ideal para mantenerse en el radar de la selección de cara al próximo Mundial.

Almada da el visto bueno a la operación

La operación se ha gestado en el entorno del Grupo Pachuca, con el Club León como propietario de sus derechos, lo que ha facilitado las negociaciones. En el Real Oviedo, Almada ha dado luz verde a su llegada al considerar que encaja en el modelo de presión alta e intensidad que quiere implantar en el equipo.

Aunque el foco del mercado ovetense apunta también al frente ofensivo, la dirección deportiva entiende que el salto competitivo debía empezar por el centro del campo. Fonseca llega para aportar equilibrio, personalidad y jerarquía, en un momento en el que el equipo necesita estabilidad y liderazgo sobre el césped.