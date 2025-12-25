El Real Oviedo sondea a Giakoumakis para reforzar su ataque en invierno

El Real Oviedo ha iniciado contactos para explorar el fichaje de Giorgos Giakoumakis, delantero griego de 31 años que pertenece a Cruz Azul, pero actualmente juega cedido en el PAOK de Grecia. El club asturiano busca un refuerzo de impacto inmediato y ve en el ariete un perfil necesario para lograr la salvación

El mercado de invierno empieza a agitarse en el Carlos Tartiere y uno de los nombres que ha aparecido con fuerza es el de Giorgos Giakoumakis. Según ha desvelado el periodista César Luis Merlo, el Real Oviedo ya ha preguntado a Cruz Azul por la situación del delantero griego, que atraviesa un buen momento en su regreso al fútbol europeo tras una etapa complicada en México. No existe todavía una oferta formal, pero sí un interés real por conocer las condiciones de una posible operación.

La dirección deportiva del Oviedo trabaja con la idea de reforzar su delantera con un futbolista contrastado, capaz de marcar diferencias desde el primer día. En ese contexto, Giakoumakis aparece como una opción atractiva por experiencia, físico y olfato goleador, en un momento clave en la lucha por la permanencia.

Un fichaje frustrado en México y un renacer en Grecia

La llegada de Giakoumakis a Cruz Azul fue una de las grandes apuestas del club mexicano, que invirtió cerca de 10 millones de dólares en un delantero que venía de brillar en la MLS. Sin embargo, su adaptación a la Liga MX nunca terminó de cuajar. Las lesiones, la falta de continuidad y los cambios en el cuerpo técnico acabaron relegándolo a un segundo plano, hasta el punto de convertirse en una prioridad para liberar plazas en la plantilla.

El pasado verano, Cruz Azul encontró una salida en forma de cesión al PAOK, con una opción de compra que podría convertirse en obligatoria si se cumplen determinados objetivos. En Grecia, Giakoumakis ha recuperado sensaciones: suma 9 goles en 20 partidos y ha vuelto a sentirse importante dentro de un equipo que pelea por el título de liga.

“Estoy muy contento con el trato. El ambiente es increíble. Encontré lo que buscaba después de una experiencia complicada en México”, explicó recientemente el propio jugador, subrayando la confianza que ha recibido por parte del cuerpo técnico y del vestuario.

El Real Oviedo, atento a una oportunidad de mercado

Ese buen rendimiento no ha pasado desapercibido. El Real Oviedo, que necesita reforzar su ataque para afrontar la segunda parte del curso con mayores garantías goleadoras, ha preguntado por el griego sabiendo que la operación no será sencilla. La opción de compra del PAOK supera los cinco millones de dólares y marca cualquier negociación.

Desde Cruz Azul no cierran la puerta a una venta, pero el mensaje es claro: solo escucharán propuestas que se acerquen a la inversión realizada. El club mexicano preferiría esperar al verano para maximizar el retorno económico, aunque una oferta convincente en enero podría ser complaciente.

Una apuesta arriesgada

A nivel deportivo, Giakoumakis encaja en el perfil que busca Guillermo Almada para su proyecto en el Real Oviedo: delantero potente, dominante en el juego aéreo, capaz de jugar de espaldas y con experiencia en contextos de presión. Por el contrario, su edad y su historial reciente de lesiones generan ciertas dudas, pero su impacto inmediato es un argumento de peso.

Por ahora, el interés está en fase exploratoria. El club carbayón analiza el escenario, Cruz Azul valora sus opciones y el PAOK sigue contando con un futbolista que se ha convertido en pieza clave. El mercado dirá si el nombre de Giakoumakis pasa de simple sondeo a una de las incorporaciones asturianas.