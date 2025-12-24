Alex Forés rompe con el Oviedo y Sporting, Las Palmas y Córdoba se lanzan

Sporting de Gijón, UD Las Palmas y Córdoba CF se interesan por el delantero del Villarreal, hasta ahora en el Oviedo, que busca minutos tras cancelar su cesión en el conjunto carbayón

Alex Forés no continuará en el Real Oviedo. El delantero propiedad del Villarreal ha cancelado su cesión en el conjunto carbayón y ya explora un nuevo destino en este mercado de invierno, con el objetivo de recuperar ritmo y protagonismo tras una lesión que ha marcado su paso por el Carlos Tartiere.

El Oviedo elige el presente y asume un desgaste inevitable

La decisión del Real Oviedo responde a una lógica puramente competitiva. En plena lucha por la permanencia en Primera División, el club entiende que no puede permitirse esperar procesos largos ni apuestas. Forés no ha logrado recuperar todavía su mejor versión tras la lesión y el cuerpo técnico considera que necesita minutos y continuidad que ahora mismo el equipo no puede garantizarle.

Desde el punto de vista deportivo, el movimiento es coherente. Desde el emocional, mucho más delicado. Según Matteo Moretto, la salida del delantero abre un escenario incómodo en Asturias, especialmente por la posibilidad de que su futuro inmediato pase por el Sporting de Gijón. El Oviedo prioriza sumar puntos y sobrevivir en Primera División, aun siendo consciente del desgaste que puede generar una decisión de este tipo entre su afición.

El Sporting detecta la oportunidad y convierte el mercado en mensaje

En Gijón la situación se observa con atención. El Sporting busca un delantero que marque diferencias en Segunda División y ve en Forés un perfil ideal por edad, margen de crecimiento y capacidad para ser decisivo con continuidad. La lectura es clara: un futbolista que no ha encontrado hueco en Primera y que puede convertirse en una pieza importante en Segunda División.

Más allá del plano deportivo, el movimiento tendría una fuerte carga simbólica. Ver a Forés triunfar en El Molinón supondría un golpe para el entorno oviedista difícil de digerir. El Sporting no solo incorporaría gol, también un refuerzo potente. Para el Oviedo, el dilema es evidente: asumir ese riesgo o encontrar una salida algo menos dolorosa.

Las Palmas y Córdoba, alternativas con menos ruido

La UD Las Palmas aparece como una opción menos traumática para el Oviedo, aunque con un contexto deportivo igualmente exigente. En el conjunto canario, Forés debería competir por un puesto desde cero, algo que puede ralentizar su regreso al mejor nivel. El Córdoba CF, por su parte, también sigue de cerca la situación, con la ventaja de ofrecer un entorno donde el delantero podría asumir un rol más protagonista.

Desde Portugal también han llegado sondeos, lo que amplía el abanico de opciones para un jugador que tiene claro su objetivo inmediato: jugar, recuperar confianza y volver a sentirse importante sobre el césped.