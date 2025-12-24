El Oviedo necesita dar salidas antes de empezar a fichar en enero

El club asturiano tiene las 25 fichas ocupadas y deberá liberar espacio para poder reforzar una plantilla con serios problemas ofensivos

El Real Oviedo afronta el mercado de invierno con una paradoja difícil de esquivar. Es uno de los equipos que más necesita reforzarse para aspirar a la permanencia en Primera División, pero no puede fichar sin antes cerrar salidas. Con la plantilla al completo y un ataque muy limitado en cifras, el club carbayón está obligado a mover primero la puerta de salida antes de pensar en incorporaciones.

Plantilla cerrada y margen cero para inscribir

Las 25 fichas profesionales del Real Oviedo están ocupadas, lo que impide registrar a cualquier refuerzo si antes no se produce alguna salida. Esta situación condiciona por completo la hoja de ruta del club en enero y obliga a priorizar decisiones que no estaban previstas a principio de temporada.

Uno de los nombres que aparece en ese escenario es el del extremo francés Brandon Domingues. Llegó el pasado verano, pero no ha debutado en Liga y su continuidad está en el aire. Su salida permitiría liberar una ficha necesaria para empezar a activar el mercado.

El futuro incierto de Salomón Rondón

Otro caso que genera debate interno es el de Salomón Rondón. El delantero venezolano es, con dos goles, el máximo anotador del equipo, pero su continuidad no está garantizada. Desde México siguen atentos a su situación y no se descarta un regreso a ese fútbol, del que llegó hace solo unos meses por expreso deseo de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.

La posible marcha de Rondón abriría una ficha, pero también obligaría al Oviedo a reforzar con urgencia una delantera que ya va muy justa de efectivos y de producción ofensiva.

Un problema grave de gol

Los números del Real Oviedo en ataque explican buena parte de su delicada situación clasificatoria. Con solo siete goles en 17 jornadas, el equipo se ha convertido en uno de los menos goleadores de la historia reciente de Primera a estas alturas del campeonato. En el Carlos Tartiere ha encadenado cuatro empates a cero y únicamente ha marcado en cuatro partidos en toda la temporada.

Este panorama convierte el refuerzo ofensivo en una prioridad absoluta para el cuerpo técnico, aunque todo depende de que antes se generen las condiciones administrativas para poder fichar.

Fonseca, el primer movimiento en la recámara

Mientras se resuelven las salidas, el Oviedo ya tiene perfilado su primer refuerzo. El mediocentro uruguayo Nicolás Fonseca está muy cerca de convertirse en el primer fichaje invernal del equipo de Guillermo Almada. Llegaría cedido desde el Club León para aportar equilibrio y experiencia a la medular.

Internacional absoluto con Uruguay y con pasado en River Plate, Fonseca encaja en la idea del cuerpo técnico, aunque su llegada sigue supeditada a que el club logre liberar una ficha.

Penúltimo en la clasificación con 11 puntos, el Real Oviedo regresa a los entrenamientos este domingo en El Requexón para preparar el duelo ante el Deportivo Alavés, consciente de que el mercado será decisivo en este inicio de 2026.