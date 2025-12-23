Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo: "Hemos invertido un dineral y vamos a seguir invirtiendo"

El presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista de la entidad ha respondido a las quejas por parte de los aficionados del conjunto asturiano, fruto de la mala situación deportiva de un equipo que es penúltimo en la clasificación de LaLiga EA Sports con once puntos.

El Oviedo no está teniendo la vuelta a Primera División que hubiese deseado. A pocos día de acabar el año 2025, ya han tenido lugar dos destituciones en el banquillo asturiano, como han sido las de Paunovic y Luis Carrión. Por ello, el club ha hecho oficial la llegada de Guillermo Almada, que se estrenó con empate contra el Celta de Vigo. Sin embargo, la frustración por parte de los aficionados es real por lo que Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista de la entidad, ha querido dejar claro la dedicación, en cuanto a inversión, que le va a seguir dando a la institución.

Jesús Martínez alza la voz y manda un mensaje a los aficionados del Oviedo

Jesús Martínez, presidente del Real Oviedo y dueño del Grupo Pachuca, atendió a los medios de comunicación en un acto que tuvo lugar en Pachuca. En el mismo, el directivo, que asumió en octubre la destitución de Paunovic, ha valorado las diferentes quejas por parte de los aficionados del conjunto de Guillermo Almada: "Tengo que respetar, pero yo no estoy de acuerdo en absoluto. Si hay algún grupo que haya invertido en toda la historia del Real Oviedo, ese ha sido mi querido Carlos Slim y el Grupo Pachuca. Hemos invertido un dineral y vamos a seguir invirtiendo, porque el resto de la afición sí tiene memoria y es muy agradecida". Por último, Jesús Martínez comentó el mercado de fichajes del Oviedo y transmitió que "ningún jugador de Pachuca va a ir al Oviedo, va a venir un refuerzo e incluso dos".

De esta manera, Jesús Martínez se ha defendido de las críticas que le tienen en el principal foco tras la situación que está atravesando el Oviedo desde su vuelta a Primera División. Por un lado, la directiva tomó la decisión de destituir a Paunovic en el parón de selecciones de octubre, por lo que Luis Carrión se hizo cargo del equipo desde entonces. No obstante, el técnico español no ha tenido la mejor de sus suertes al frente del banquillo del Carlos Tartiere, ya que no ha podido ganar ningún partido y, además fue eliminado en Copa del Rey por el Ourense, equipo de Primera RFEF. Por ello, la herida se seguía abriendo en un equipo que no ha podido recibir buenas noticias en las últimas semanas.

Salomón Rondón, la 'clave' para afrontar el mercado de fichajes

Tal y como ha informado el medio RTPA, Radio Televisión del Principado de Asturias, Salomón Rondón saldrá del Oviedo en el mercado de fichajes de enero, liberando una masa salarial de tres millones de euros, que es la cantidad aproximada de la ficha del delantero venezolano. Además, la misma fuente ha explicado que el club trabaja en la salida de Brandon Domingues, por lo que se abriría la puerta a nuevos refuerzos para la plantilla de Guillermo Almada, que debe empezar a sumar de tres si no quiere quedarse en los puestos más abajo de la clasificación.