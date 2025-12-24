Se presenta como una posible solución para el Atlético de Madrid con el problema con Moldovan

El portero, que aún pertenece al Atlético de Madrid, tiene pensado romper su cesión con el Real Oviedo en donde no está jugando prácticamente nada en esta temporada. El club rojiblanco no cuenta con él y le busca salida de cara a este mes de enero, sabiendo que el guardameta tiene cartel en Italia por su buen rendimiento en el Sassuolo en el pasado

El Atlético de Madrid está más centrado en dar salida a jugadores que no tienen minutos que en fichar durante este mercado de invierno que se va a abrir en unos días, concretamente el 1 de enero. Uno de los temas a resolver por el club rojiblanco va a ser el futuro de Horatiu Moldovan que apunta a romper su cesión en el Real Oviedo para volver al equipo que entrena un Diego Pablo Simeone quien no cuenta con el rumano. Con este contexto, la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany le busca nuevo equipo a Horatiu Moldovan que tiene buen cartel en Italia después de su buen rendimiento en el Sassuolo en el pasado.

El Spezia no pierde de vista a Horatiu Moldovan, portero del Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid el ha surgido un pequeño problema con Horatiu Moldovan de cara a este mercado de fichajes de invierno después de que se esté informando que el futbolista quiere romper la cesión con el Real Oviedo por la falta de minutos y oportunidades que está teniendo en esta temporada.

A falta que se confirme dicho movimiento, ya hay equipos que están pendientes de la situación de Horatiu Moldovan. Uno de ellos es el Spezia, que actualmente juega en la Serie B, según informan desde Italia. El rumano del Atlético de Madrid tiene buen cartel en el país transalpino después de su buen rendimiento en el Sassuolo la pasada temporada, en la cual disputó un total de 27 partidos. Apuntan que la fórmula que se plantea es la cesión y la posibilidad de que exista opción de compra la cual sería vista, sin duda, con muy buenos ojos por el Atlético de Madrid que no cuenta para nada con el guardameta de 27 años.

La temporada más difícil Horatiu Moldovan

La realidad es que la temporada de Horatiu Moldovan en el Real Oviedo está siendo para olvidar ya que sólo ha jugado un partido, contra el Ourense CF en la Copa del Rey. Una escasa participación que le hace replantearse su futuro. El rumano se está viendo opacado por Aarón Escandell que está haciendo una gran campaña y que es titular indiscutible.

En caso de que rompa la cesión y de que regrese en este mes de enero, el Atlético de Madrid tiene previsto buscarle equipo a Horatiu Moldovan por dos motivos. El primero es que no convence a Diego Pablo Simeone que nunca ha confiado en él. De hecho, no ha debutado en partido oficial y segundo por el club rojiblanco ya cuenta con Jan Oblak y Juan Musso y tiene su portería más que cubierta.

Horatiu Moldovan tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2027.