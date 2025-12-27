El Oviedo ata a Thiago Borbas, el '9' que pedía Almada

El delantero uruguayo, de 23 años y procedente del Red Bull Bragantino, aterriza cedido con opción de compra para liderar la renovación ofensiva

El Real Oviedo tiene prácticamente cerrada la incorporación de Thiago Borbas como refuerzo ofensivo del mercado invernal. Según se puede leer en SPORT, el delantero uruguayo, de 23 años, llegará al conjunto azul procedente del Red Bull Bragantino en calidad de cedido, con una opción de compra a final de temporada. Salvo imprevistos de última hora, el acuerdo está hecho y el futbolista se incorporará al trabajo con el grupo en los próximos días.

La operación se enmarca dentro de la reconstrucción que el Grupo Pachuca ha comenzado a activar de cara a la segunda vuelta del campeonato. Con Jesús Martínez y Rafa Monge ganando peso en la planificación deportiva, Borbas se convierte en una apuesta directa avalada por Guillermo Almada, que ha dado luz verde a la llegada del atacante charrúa para reforzar una delantera que necesitaba cambios urgentes.

Un perfil físico y agresivo para el nuevo Oviedo

Borbas es un delantero de envergadura, 1,86 metros, que se desempeña principalmente como referencia ofensiva, aunque también puede adaptarse a la banda derecha. Se trata de un ariete intenso, agresivo en la presión y con presencia en el área, un perfil muy acorde a la idea de juego que Almada pretende implantar en el Oviedo para la segunda mitad del curso.

Formado en River Plate de Uruguay, el delantero explotó en 2022, cuando firmó 18 goles en el campeonato charrúa y despertó el interés del Red Bull Bragantino, que se hizo con sus servicios en diciembre de 2023. En Brasil ha disputado 58 partidos oficiales repartidos en tres competiciones, con un balance de 11 goles, en un contexto competitivo exigente.

Además, Borbas ya sabe lo que es vestir la camiseta de la selección absoluta de Uruguay. Fue internacional en dos amistosos bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, ante Nicaragua y Cuba, y su llegada al fútbol español también responde al objetivo personal de seguir en el radar del seleccionador de cara al próximo Mundial.

Una delantera en plena remodelación

La llegada de Borbas responde a una necesidad evidente en el ataque azul. A partir de enero, Álex Forés no continuará y Salomón Rondón también tiene previsto salir, por lo que Fede Viñas será el único delantero centro que se mantenga en la plantilla. Borbas se suma así como pieza clave para sostener el frente ofensivo en una segunda vuelta decisiva.

Para poder inscribirlo, el Oviedo trabaja en la liberación de fichas, una situación similar a la vivida con Nico Fonseca y que debería resolverse en las próximas horas. Mientras tanto, el club no se detiene ahí. Pachuca y la dirección deportiva siguen explorando el mercado en busca de extremos y jugadores de segunda línea que aporten profundidad y desborde.