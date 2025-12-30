El Oviedo confirma las sospechas y anuncia la salida de Salomón Rondón

La entidad asturiana ha informado lo que era un secreto a voces y el delantero venezolano no continuará en el equipo de Guillermo Almada, por lo que rompe su cesión, que estaba firmada hasta final de la presente temporada

El Oviedo y Salomón Rondón han puesto punto final al acuerdo que mantenía ligado a ambas partes hasta la terminación de la temporada 2025/2026. El delantero venezolano, tras disputar 19 partidos entre amistosos y oficiales, se marcha del club en una difícil situación a nivel deportivo, pero dejando libre una ficha de extracomunitario. Por ello, el jugador de 36 años volverá a Pachuca, algo que ya ha hecho oficial el propio equipo mexicano en sus perfiles. De esta manera, la primera salida de la plantilla de Guillermo Almada es ya un hecho real.

El Oviedo comunica la marcha de Salomón Rondón

De esta manera, el Real Oviedo ha comunicado la salida de Salomón Rondón, al que se le puede sumar un Álex Forés que tiene cerrada su llegada al Leganés: "El futbolista venezolano, Salomón Rondón, finaliza su cesión con el Real Oviedo y deja desde este momento de pertenecer al conjunto carbayón. El delantero, que llegó este verano a la entidad azul, fue uno de los fichajes que se llevaron a cabo tras el ascenso a Primera División. Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo". Por ello, la plantilla de Guillermo Almada va cogiendo forma de cara a la segunda parte de la temporada, donde tendrán la misión de consolidarse en Primera División y salir cuanto antes de la zona del descenso, ya que se sitúan penúltimos con once puntos, teniendo por debajo solamente al Levante.

Sin embargo, la salida de Salomón Rondón no apunta a ser la única en el Real Oviedo, que incluso no ha empezado aún la fecha oficial del mercado de fichajes y ya está siendo uno de los equipos que más se está moviendo, consciente de la situación delicada que tiene actualmente deportivamente hablando. En este sentido, Brandon Domingues se marchará cedido a Polonia para defender los colores del Górnik Zabrze, lo que ha abierto la puerta a la llegada de jugadores como Nico Fonseca, además de la inminente novedad en la plantilla en el mes de enero como la de Thiago Borbas, una '9' referencia que pidió Guillermo Almada. De esta manera, el problema del gol es uno de los factores determinantes, ya que solo han podido firmar siete tantos en lo que llevamos de campeonato en LaLiga EA Sports, números muy preocupantes tras 17 jornadas disputadas.

Salomón Rondón, vuelta antes de tiempo a Pachuca

Por su parte, la vuelta de Salomón Rondón a Pachuca también es oficial, tal y como lo ha comunicado el propio conjunto mexicano. El delantero venezolano está de regreso a la que fue su casa y a la que llegó en 2024 procedente de River Plate, ya que finalizó contrato con la entidad argentina. Por ello, a sus 36 años y con un acuerdo hasta diciembre de 2026, el futbolista podría estar ante sus últimos años de carrera, además de que su experiencia en el Oviedo podría haber sido el broche final a su etapa por los equipos de Europa, donde también ha estado ligado al Málaga, Las Palmas, Everton o CSKA Moskú.