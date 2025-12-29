Salomón Rondón se va del Oviedo y regresa a Pachuca

El delantero de 36 años, que se encontraba cedido hasta final de temporada, vuelve al conjunto mexicano y liberará una ficha de extracomunitario, lo que podría abrir la puerta a un nuevo fichaje en el equipo de Almada

La aventura de Salomón Rondón en el Oviedo está muy cerca de quedar finalizada. A falta del anuncio oficial entre las partes, el club asturiano se despedirá del delantero de 36 años, que firmó una cesión hasta final de temporada. De esta manera, el jugador, que ha rechazado ofertas de Brasil, volverá a Pachuca, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026. Con ello, el venezolano sigue el mismo camino que Brandon Domingues, que también se marcha de la entidad asturiana pero en su caso rumbo a Polonia. Por ello, se libra una ficha de extracomunitario con la salida del '23'.

Salomón Rondón, nueva salida en el Real Oviedo

Salomón Rondón cuenta las horas para estar de regreso en Pachuca. En este sentido, el Diario Marca ha informado que el delantero va a dejar el Real Oviedo, con el que firmó una cesión hasta el final de la presente temporada. Sin embargo, el mismo medio ha explicado que es una decisión conjunta con Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, que salía en defensa por las críticas recibidas por el momento deportivo que atraviesa el club. Por otro lado, el periodista César Luis Merlo ha confirmado la información mencionada y ha añadido que el jugador de 36 años ha rechazado ofertas de Brasil, por lo que su objetivo no es otro que volver al conjunto méxicano, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Por su parte, el equipo de Guillermo Almada pierde a una importante referencia ofensiva, que ha logrado dos goles en los 16 encuentros oficiales que ha disputado con la entidad asturiana, en la victoria contra el Valencia en Mestalla y en el empate frente al Girona en Montilivi.

Sin embargo, Salomón Rondón entrenó en el día de ayer con normalidad con el resto del grupo, a las órdenes de Guillermo Almada, como ha afirmado la fuente anteriormente mencionada y a la espera de que su futuro quede definitivamente cerrado. Por otro lado, el Oviedo se ha puesto manos a la obra y ya ha firmado a un nuevo refuerzo para afrontar la segunda parte de la presente temporada: Nico Fonseca. El técnico del conjunto asturiano tiene un centrocampista más para la medular, que llega procedente del León, de México. No obstante, la salida inminente del delantero venezolano han acelerado las negociaciones para la llegada de Thiago Borbas, un delantero de 23 años que forma parte del Bragantino brasileño.

Salomón Rondón, de vuelta a Pachuca seis meses después

De esta manera, Salomón Rondón volverá a Pachuca tan solo seis meses después de poner rumbo al Real Oviedo, con el que se estrenó en un amistoso el tres de agosto contra la Cultural Leonesa, donde hizo el único tanto del partido. Además, con el conjunto mexicano llegó a disputar el pasado Mundial de Clubes, siendo titular en los encuentros ante el Salzburgo, Real Madrid y al Hilal, pero perdieron todos los partidos, por lo que quedaron últimos de su grupo y finalmente eliminados de la competición.