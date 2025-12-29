El Leganés cierra la llegada de Álex Forés para reforzar su ataque

El delantero valenciano llega cedido desde el Villarreal, tras una primera parte de curso en el Real Oviedo, en el primer movimiento invernal del club pepinero

El Leganés ya tiene cerrado su primer refuerzo del mercado de invierno. El club madrileño ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal para la llegada de Álex Forés, que aterrizará en Butarque en calidad de cedido y sin opción de compra. Una operación trabajada desde hace semanas y que responde a una prioridad clara: aumentar el gol de un equipo que ha cerrado el año en puestos de descenso.

El anuncio se produce apenas horas después de que Andrés Pardo, director deportivo del Leganés, reconociera en rueda de prensa que el club llevaba tiempo preparando el mercado. “No nos fijamos un número de fichajes”, explicó, dejando entrever que el ataque sería una de las líneas a reforzar. Forés cumple ese perfil y convence tanto por conocimiento del futbolista como por encaje deportivo.

Un delantero con pasado en Segunda

Álex Forés, de 24 años, pertenece al Villarreal y esta temporada ha defendido los colores del Real Oviedo, aunque su protagonismo ha sido limitado. En Primera División apenas ha tenido continuidad y solo ha disputado 186 minutos, un escenario que hacía prever una salida en busca de minutos en Segunda.

No es un territorio desconocido para él. En la categoría de plata firmó una notable campaña hace dos cursos, con 16 goles en 39 partidos, y el pasado ejercicio sumó cinco tantos y una asistencia en 18 encuentros. Unos números que contrastan con su sequía actual, pero que explican el interés de varios clubes. Finalmente, la propuesta del Leganés ha sido la que más ha convencido a todas las partes.

Un refuerzo avalado desde la dirección deportiva

La llegada de Forés tiene un componente personal importante. Andrés Pardo conoce al delantero desde su etapa formativa y fue uno de los responsables de su seguimiento cuando el jugador aún daba sus primeros pasos. Ese conocimiento previo ha pesado en una operación que el Leganés considera estratégica.

El valenciano podría formar dupla en ataque con Lucas Pérez, que desde esta semana se entrena a prueba con el equipo, y se suma a un elenco de delanteros amplio en el que también figuran Diego García, Álex Millán y Miguel de la Fuente. No se descartan movimientos de salida si el técnico opta por reajustar la plantilla.

El Leganés es actualmente uno de los equipos menos goleadores de la categoría y uno de los que peor rentabiliza sus ocasiones. La llegada de Forés busca cambiar esa dinámica y aportar una alternativa ofensiva inmediata en una segunda vuelta marcada por la urgencia y la necesidad de puntos.