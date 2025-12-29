Ilyas Chaira, con la mente en el Alavés: "Es un partido muy importante para empezar el año bien y de la mejor manera"

El delantero de Marruecos, que fue titular en el último encuentro de LaLiga EA Sports contra el Celta de Vigo, ha comentado sus primeras sensaciones con el nuevo entrenador del Oviedo al frente del equipo

Ilyas Chaira ha comparecido en el día de hoy ante los medios de comunicación. El delantero del Oviedo ha hablado en la semana de la vuelta al fútbol en LaLiga EA Sports, en el que el conjunto de Guillermo Almada se verá las caras con el Alavés en Mendizorroza. Además, el jugador de 24 años, que ya comparte vestuario con el primer fichaje del equipo, Nico Fonseca, ha valorado sus primeras impresiones con el nuevo entrenador y el duelo del próximo domingo ante el club dirigido por Coudet, fijado a las 18:30.

Ilyas Chaira 'agradece' el parón por Navidad

De esta manera, Ilyas Chaira ha compartido sus sensaciones en la vuelta al trabajo con el Oviedo, que podría despedirse de Salomón Rondón en los próximos días: "A mí me ha permitido desconectar un poco y creo que al grupo también. Estas vacaciones han venido bien para recargar pilas y estar bien. Todo el grupo necesitaba desconectar de todo lo que estábamos viviendo. Estoy seguro de que nos vendrá bien". Además, el delantero de Marruecos ha comentado lo que le pide Guillermo Almada desde su llegada al banquillo: "Ya se ha visto frente al Celta que nos hemos hecho rápido a su idea, sobre todo en el tema de la intensidad. Que ataquemos más, de ahí la presión que hacemos en campo rival. Sobre todo, intensidad. Lo que me pide es que presione arriba, que sea intenso tras pérdida”.

Por otra parte, Ilyas Chaira también valoró el fichaje de Nico Fonseca, nuevo refuerzo para el Oviedo de cara a esta segunda parte de la temporada tan importante para el conjunto de Guillermo Almada: "Estoy seguro de que con el tiempo se irá integrando. Nosotros lo vamos a arropar en lo que sea. Le digo que esté tranquilo, que seguro estará contento con nosotros". Por último, el futbolista de 24 años analizó el encuentro de este domingo contra el Alavés, que tiene muy claro el camino a seguir en este mercado de fichajes: "No es una final. Es un partido muy importante para empezar el año bien y de la mejor manera". De esta manera, queda por ver si jugadores como Salomón Rondón están disponibles para el encuentro en Mendizorroza, que trabaja en dejar cerrado su futuro tras la decisión de volver a Pachuca y dejar una ficha libre de extracomunitario en la plantilla.

Ilyas Chaira, con el objetivo de ganarse la confianza de Guillermo Almada

Por el momento, Ilyas Chaira se hizo un hueco en el once inicial del Oviedo en el encuentro contra el Celta de Vigo, que acabó con reparto de puntos entre el conjunto de Guillermo Almada y el de Claudio Giráldez. Con ello, el delantero de Marruecos tuvo luz verde en el estreno del nuevo entrenador del conjunto asturiano, que podría hacer pocos cambios en el encuentro contra el Alavés con respecto a los jugadores que salieron titular ante el equipo gallego. Además, todo apunta a que Brandon Domingues ya no formará parte de la convocatoria, que se encuentra también cerrando una salida con Polonia en el punto de mira.