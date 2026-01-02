Thiago Borbas se convierte en el primer fichaje confirmado del Oviedo en 2026

La llegada del delantero de Uruguay ya es oficial y Guillermo Almada tiene nuevo delantero para afrontar la segunda parte de la temporada, que ocupará la ficha y el hueco que ha dejado un Salomón Rondón que ha regresado a Pachuca

El Oviedo ha hecho oficial su primer fichaje del año 2026: Thiago Borbas. El jugador llega cedido, con opción de compra, hasta el final de la presente temporada, en la que el conjunto de Guillermo Almada espera poder salvar la categoría y permanecer en Primera División. Por ello, el delantero, que su llegada ya era un secreto a voces, se unirá próximamente a la disciplina de la plantilla y a los entrenamientos con el resto del grupo. De esta manera, el conjunto asturiano firma su segunda incorporación del mercado de invierno tras la de Nico Fonseca.

El Oviedo anuncia una nueva llegada para la plantilla de Guillermo Almada

De esta manera, el Oviedo ha anunciado el fichaje, en forma de cesión, de Thiago Borbas, tras la llegada de Nico Fonseca: "El Real Oviedo y el Red Bull Bragantino han alcanzado un acuerdo para la cesión, con opción de compra, del delantero uruguayo Thiago Borbas, que vestirá la camiseta azul hasta final de temporada. Thiago Borbas (Montevideo, Uruguay; 2002) se convierte de esta manera en el segundo fichaje del mercado de invierno del conjunto de la capital del Principado, reforzando la parcela ofensiva del equipo dirigido por Guillermo Almada. El atacante uruguayo inició su trayectoria profesional en el River Plate de Montevideo, donde destacó por su olfato goleador y regularidad, firmando 29 goles en 94 partidos oficiales. Su buen rendimiento le permitió dar el salto al fútbol brasileño de la mano del Red Bull Bragantino, club de la primera división de Brasil".

Por último, el Oviedo, que ya comunicó la salida de Salomón Rondón, repasa la trayectoria de Thiago Borbas, tanto con River Plate, como con Bragantino e incluso con la selección absoluta de Uruguay: "En el conjunto paulista, Borbas disputó 134 encuentros en casi tres temporadas, en los que anotó 27 goles, consolidándose como una pieza habitual en el frente de ataque. Delantero de gran capacidad de trabajo, presión y lucha, Borbas destaca por su perfil de ariete rematador y su compromiso en las tareas defensivas Además, el nuevo jugador del Real Oviedo ha sido internacional absoluto con Uruguay en tres ocasiones, sumando experiencia al máximo nivel competitivo". Con ello, queda pendiente de saber los plazos para el debut del futbolista con el equipo de Guillermo Almada, ya que este domingo podría ser muy precipitado, ante el Alavés, pero manteniendo segura su participación el choque de la semana que viene contra el Real Betis en el Carlos Tartiere.

Thiago Borbas, una solución al gol del Oviedo

El Oviedo afronta la segunda temporada siendo el equipo menos goleador de Primera División tras las primeras 17 jornadas de LaLiga EA Sports. La falta de acierto en la zona de ataque ha penalizado al conjunto de Guillermo Almada en el arranque de la 2025/2026, dejando al equipo en descenso con 11 puntos. Además, lleva sin ver puerta desde el encuentro contra el Girona del 25 de octubre, con un resultado final de 3-3 en Montilivi. Tras ello, el conjunto asturiano ha disputado seis choques del campeonato doméstico donde no ha podido ver puerta, ni contra Osasuna, Athletic Club, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Mallorca, Sevilla y Celta de Vigo.