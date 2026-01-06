El dato que deja al Real Oviedo mal retratado en Primera

Los de Guillermo Almada y anteriormente dirigidos por Paunovic y Luis Carrión, suman el mismo número de expulsiones que de goles a favor. Son un total de ocho con Fede Viñas con tres en total

El Real Oviedo está en problemas y en el primer partido de 2026 se pudieron ver nuevamente. Los de Guillermo Almada, en el segundo partido al frente de los carbayones del que fuera hasta hace no mucho técnico del Real Valladolid, el Real Oviedo se colocó por delante ante el Deportivo Alavés de Coudet gracias al gol de Fede Viñas. El Real Oviedo, además de la ocasión del gol, dispuso de más oportunidades para ampliar el marcador y empezar el año nuevo con un triunfo que les acercaría a los puestos lejos del descenso.

El Real Oviedo, además de ver como el Deportivo Alavés le empataba con una gran falta directa de Lucas Boyé, la cual protestó Guillermo Almada en la rueda de prensa posterior, se quedó con 10 tras la expulsión de Fede Viñas. Esta es la tercera expulsión en lo que va de temporada del delantero del Real Oviedo y tristemente este dato le coloca a solo una roja de igualar el récord en unan temporada en las ligas disputadas en el siglo XXI.

Por delante de esta clasificación de dudoso honor, están Berizzo y Alberto Lopo en la 2003/04 en la que sumaron un total de cuatro expulsiones. Pero es que Fede Viñas va más allá y si tiene mala suerte para terminar expulsado hasta en tres ocasiones en lo que va de temporada, también tiene acierto para marcar y es que el ariete lleva los mismos goles que expulsiones.

El Real Oviedo y su problema con las expulsiones

El problema con las expulsiones en el Real Oviedo no lleva solo el nombre de Fede Viñas y es que los de Almada, anteriormente dirigidos por Luis Carrión y en el comienzo de la temporada por Paunovic, ya suma ocho expulsiones en lo que va de temporada.

Para desgracia del Real Oviedo, este número es el mismo que goles a favor llevan los carbayones. Esta cifra de goles tras 18 jornadas de LaLiga EA Sports solo puede dar como resultado que el Carlos Tartiere esté ocupando actualmente la última posición de Primera con 12 puntos.

Las tarjetas rojas de LaLiga EA Sports

El Real Oviedo es el líder de LaLiga EA Sports con ocho expulsiones y en esta clasificación le siguen Real Madrid y Girona con cinco, Athletic Club con cuatro, Mallorca y Rayo Vallecano con tres.

Curiosamente, el Real Oviedo no es uno de los equipos que más tarjetas amarillas recibe ya que los carbayones son el tercer equipo que menos cartulinas de este color recibe con 32, solo superados por las 30 del Elche y las 25 del Barcelona. El equipo que más amarillas ha visto en lo que va de Liga es el Sevilla con 58.