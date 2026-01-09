Una preocupación recurrente en el Betis y una lista de convocados para Oviedo sin novedades, en lo bueno ni en lo malo

El Betis viaja este viernes a Asturias con los mismos 22 futbolistas que fueron a Madrid: con el Chimy, sin Bakambu, con las tres bajas conocidas y sin aporte añadido de los canteranos que Pellegrini había reclutado en los entrenamientos de esta semana

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado en la mañana de este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol después del último entrenamiento de su equipo antes de visitar este sábado al Real Oviedo en la jornada 19 de LaLiga EA Sports. De cara a este encuentro en el Carlos Tartiere, el chileno ha repetido la lista con los mismos 22 futbolistas que se desplazaron el pasado domingo al Santiago Bernabéu, donde los verdiblancos fueron goleados por el Real Madrid y vieron acentuado el recurrente problema de las acciones a balón parado.

Pellegrini mantiene las cuatro bajas en el Real Betis y descarta ampliar la presencia canterana en el primer equipo

Desde el punto de vista de altas o bajas, la citación del Betis no registra novedad alguna. Ni para lo bueno ni para lo malo. Es decir, mantiene las mismas cuatro bajas: la de Isco Alarcón, el único lesionado del plantel; las del también renqueante Sofyan Amrabat y Ez Abde, quienes siguen concentrados con Marruecos en la Copa de África; y también la de Cédric Bakambu, quien a pesar de haber vuelto ya del torneo continental tras la eliminación de la República Democrática del Congo no ha podido entrenarse aún con el grupo y esperará al duelo de Copa del Rey del miércoles contra el Elche.

En lo que respecta al mercado, al margen del ruido, no hay noticias sobre la posible salida del propio Bakambu ni tampoco acerca del probable adiós del Chimy Ávila, quien sigue contando para el chileno como uno más del plantel mientras el Getafe CF busca solucionar sus problemas económicos con LaLiga y Boca Juniors permanece a la espera como posible 'plan B'. Del mismo modo, Pellegrini tampoco ha tirado del filial más allá de los habituales Pablo García y Ángel Ortiz, a pesar de que durante la semana se han ejercitado con el primer equipo el zaguero Jorge Oreiro, así como los mediapuntas Dani Pérez e Iván Corralejo.

La lista de convocados del Betis para visitar al Oviedo en la última jornada de la primera vuelta en LaLiga EA Sports

Así las cosas, la lista al completo con los 22 futbolistas convocados para el Oviedo - Betis de este sábado (14:00 horas) la componen los porteros Álvaro Valles, Adrián San Miguel y Pau López, los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, el apercibido Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo; los centrocampistas Sergi Altmira, Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals y Giovani Lo Celso; y los atacantes Antony dos Santos, Chimy Ávila, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, Pablo García y el 'Cucho Hernández'.

Pellegrini analiza los recurrentes problemas del Betis en la defensa de las jugadas a balón parado

"Uno trabaja en ello con el convencimiento de ese trabajo realizado y a través de la experiencia, del tiempo, de los distintos clubes en los que uno ha estado, de lo que ves durante todos los fines de semana... Todos los equipos pasan por momentos más o menos complicados en cuanto a resultados, todos los equipos encajan y hay tramos en los que le hacen muchos goles en el balón detenido. A nosotros nos han hecho varios en los últimos partidos pero durante seis o siete fechas no nos marcaron ninguno", ha analizado el técnico del Betis en rueda de prensa, tras haber remarcado en Madrid su enfado por este mismo handicap.

"Hemos tenido dos goleadas contra Madrid (5-1) y Barça, sí; pero sólo hemos perdido cuatro partidos en todo el año 2025", ha reivindicado Pellegrini restando importancia a lo que considera errores puntuales dentro de un engranaje bien rodado: "Siempre hay que ser crítico, pero son cosas del fútbol. Tenemos 14 goles en contra en 16 jornadas, lo que es un rendimiento altísimo de menos de un gol por partido, y contra los equipos que normalmente ganan LaLiga llevamos 10 goles en dos. Eso dice que hubo problemas importantes y siempre estamos intentando mejorarlos o arreglarlos. Seguimos por el camino que llevamos ya hace tiempo, entiendo esos baches como parte de la madurez del equipo".