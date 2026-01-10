Alineaciones Oviedo - Betis: Alineación posible de Real Oviedo y Real Betis en la jornada 19ª de LaLiga EA Sports

Sin Fede Viñas y a la espera de fichajes, el colista de LaLiga espera a un 'gallito' sin Isco ni los de la Copa de África con urgencias por razones opuestas

El Real Oviedo, colista de LaLiga y a seis puntos de la salvación, tratará de mejorar su actual racha de dos empates seguidos y hacer bueno aquel dicho que suele acompañar a los nuevos entrenadores para reencontrarse a las órdenes de Guillermo Almada con un triunfo que le regatea desde hace más de cuatro meses. Enfrente, un Real Betis que viene de ser goleado en el Santiago Bernabéu con muy mala imagen y que, pese a unos números globales positivos (nueve victorias y tres igualadas en sus catorce duelos oficiales más recientes), en el torneo doméstico de la regularidad únicamente ganó un duelo de los últimos cuatro (dos de siete), con lo que el quinto se le ha escapado ya a cinco unidades.

El posible once asturiano

El ariete en el que parece confiar más el nuevo técnico hasta que lleguen fichajes, Fede Viñas, cumple sanción este fin de semana, mientras que Eric Bailly, Álvaro Lemos, Ovie Ejaria y Nacho Vidal están lesionados. Podría debutar el recién llegado Nicolás Fonseca en el doble pivote, aunque la pareja Colombatto-Sibo rindió bien. Arriba, Álex Forés, que no se ha marchado aún, es de lo poco que le queda al míster suramericano, que duda entre David Costas y Dani Calvo como acompañantes en defensa de David Carmo, dando por hecho que el indiscutible Aarón Escandell continuará bajo palos, así como Lucas Ahijado y Rahim Alassane en los laterales. Alberto Reina oposita a 'enganche', con Ilyas Chaira y Josip Brekalo percutiendo por los costados.

El posible once heliopolitano

Alguna rotación se intuye, ya que el miércoles hay Copa del Rey y el sábado siguiente, un partido muy exigente, también en La Cartuja, contra el Villarreal CF. Debe seguir Álvaro Valles en portería, con Valentín Gómez y Héctor Bellerín discutiendo a Ricardo Rodríguez y Ángel Ortiz en los laterales. Diego Llorente podría entrar en la pugna por dentro con Marc Bartra y Natan de Souza, mientras que se intuye que Sergi Altimira esperará al Elche CF, siendo inamovibles Marc Roca y Pablo Fornals. De si el castellonense actúa más adelante o más atrás depende que el tercero en discordia sea Nelson Deossa o Giovani Lo Celso. En los extremos, Antony Matheus dos Santos y Aitor Ruibal arropando al 'Cucho' Hernández, con alguna posibilidad para Rodrigo Riquelme en la izquierda. Siguen fuera Isco Alarcón, Cédric Bakambu, Ez Abde y Sofyan Amrabat, los dos últimos aún en la Copa de África.

Ficha técnica del Oviedo-Betis de LaLiga

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, David Costas, David Carmo, Alhassane; Sibo o Fonseca, Colombatto; Ilyas Chaira, Reina, Brekalo; y Álex Forés.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Cuadra Fernández (balear), con el madrileño Pizarro Gómez en el VAR.

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora y TV: 14:00 (Movistar Plus LaLiga).