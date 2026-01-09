De vuelta a Oviedo 26 años después, donde no pierde desde hace 33, con lío con las entradas

La última visita verdiblanca al Carlos Tartiere data del año 2000, unos meses antes de que la sede carbayona se desplazara un kilómetro y se reedificara

El Real Betis, que este sábado 10 de enero a las 14:00 horas cierra la primera vuelta de LaLiga en el Carlos Tartiere, ha puntuado en sus seis últimas visitas al Real Oviedo, en cuyo estadio ha sumado nueve triunfos, diez empates y catorce derrotas en 33 encuentros oficiales. El precedente más cercano de estos dos conjuntos en la capital asturiana data del siglo pasado, febrero de 2000, cuando se registró un 1-1 (con goles del local Rubén Suárez y del visitante Alfonso), que alargaba la racha de cinco partidos de los verdiblancos invictos allí, recuerda Efe. Un empate a cero abrió la serie en la temporada 94/95, al que siguieron un 0-1 (marcó Menéndez), unas tablas a uno (con tantos del azulón Manel y el verdiblanco Kowalczyk), otra igualada sin goles y una nueva victoria bética por la mínima (gol del ovetense Oli) antes de referido 1-1 de la campaña 1999/2000.

La última vez que el Real Oviedo venció al Real Betis (que llega con el deseado Pablo García en sus filas) como local fue en la vuelta de la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey 1992/93, cuando remontó el 2-1 adverso de la ida con un rotundo 5-0, certificado por Carlos (2), Lacatus, Paco y Jankovic. El conjunto heliopolitano visitó al azulino por primera vez hace casi un siglo, el 3 de marzo de 1929, en la primera edición la Segunda división, en un encuentro que decantó para los asturianos un doblete de José Velasco 'Chuché' (3-1), que deshizo el empate que habían establecido el local Luisín y el visitante Carrasco.

Los 675 béticos que se desplazan, sin entrada a unas horas del partido

Centenares de mensajes en las redes sociales y protestas en la Oficina de Atención al Bético alertaron a ambos clubes. Los afectados, la gran mayoría de los 675 agraciados con las entradas cedidas por el Real Oviedo (que el Real Betis dividió en 540 para socios, la mitad por antigüedad y la otra mitad por sorteo, más 135 para las peñas asignadas de forma aleatoria), no habían recibido el email correcto de confirmación por parte del anfitrión, sino a nombre de otras personas, con la complicación añadida al tratarse de localidades numeradas y nominales. La propia institución asturiana, que se excusaba aludiendo a un error completamente ajeno a sus competencias, pedía disculpas y comprensión, anunciando que, a poco menos de 24 horas de que el balón comience a rodar en el Carlos Tartiere, al fin se habían enviado los mensajes correctos para que el acceso al recinto carbayón fuera adecuado.

No es el mismo Carlos Tartiere que el Betis conoció

Como explica 'Mundo Betis', el Estadio Carlos Tartiere actual, pese a no llevar el adjetivo Nuevo delante, no es el mismo en el que jugó el Real Betis en 30 ocasiones, la última en febrero de 2000. Aquél se derribó un par de años más tarde, siendo reconstruido a apenas un kilómetro en septiembre de 2000 para la mudanza. Un movimiento gafe para los carbayones, que ascendieron a Primera división en cuanto estrenaron el que en 1932 se bautizó como Estadio Buenavista en honor al barrio en el que se ubicaba. Por el contrario, el traslado trajo consigo el descenso a Segunda de los azulinos en la 00/01, manteniéndose fuera de elite hasta el pasado verano. Así, aunque los verdiblancos se estrenarán en el escenario de este sábado, con el mismo nombre pero distinta sede, en cierta forma regresarán al antiguo, pues en ese solar se levantan el Palacio de Congresos de la capital del Principado de Asturias y el Hotel Eurostar Palacio de Cristal, donde se hospedará la expedición andaluza.