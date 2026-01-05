El 'Cucho' Hernández, en la mesa de Mbappé y Lamine Yamal: el 'pichichi' del Betis está en el 'Top 5' más decisivo de LaLiga

El delantero colombiano arranca 2026 como acabó 2025: en el Santiago Bernabéu volvió a ver portería, alcanza las 11 participaciones en goles del equipo verdiblanco y sigue pulverizando los mejores registros de su trayectoria deportiva en las grandes ligas de Europa

El Real Betis arrancó con mal pie el 2026, ya que en la sobremesa del pasado domingo día 4 de enero fue goleado por el Real Madrid (5-1) en un nefasto partido en el que encajó su primera derrota como visitante en toda la temporada y en el que Manuel Pellegrini se llevó el segundo marcador adverso más abultado cosechado en estos seis cursos como entrenador verdiblanco -después del 5-0 ante el FC Barcelona en septiembre de 2023-. Hay muy poco positivo que rescatar de la pobre versión ofrecida por el conjunto verdiblanco, donde sólo se salvó el 'Cucho' Hernández. El colombiano sigue en racha: está pulverizando los mejores registros de su carrera deportiva y se ha colado en el 'Top 5' de los jugadores más decisivos de LaLiga EA Sports, sentado en la misma mesa que Kylian Mbappé o Lamine Yamal.

El 'Cucho' Hernández, delantero del Betis, es el cuarto jugador de LaLiga con más participaciones de gol

El 'Cucho' fue de lo poco salvable y marcó en el Santiago Bernabéu su octava diana en LaLiga 25/26, cifra que le coloca como el máximo goleador de la plantilla heliopolitana en lo que va de temporada y a la que, además, suma tres asistencias. Es decir, el '19' del Real Betis ha participado en un total de 11 goles de su equipo en estas 18 primeras jornadas. Su contribución, como recuerda la base de datos de Fran Martínez en su cuenta @LaLigaEnDirecto, sólo es superada por un jugador del Real Madrid y dos del FC Barcelona; conjuntos que suman un partido más debido a que adelantaron en diciembre sus compromisos de la jornada 19 que les pillará compitiendo esta semana por ganar la Supercopa de España.

El jugador más decisivo del campeonato es el delantero merengue Mbappé, que obtiene una suma total de 22 dianas entre sus 18 tantos y cuatro asistencias; seguido muy de lejos por el extremo azulgrana Lamine Yamal, con 14 (7 G y 8 A), y por su compañero de ataque Ferran Torres (11+1). Persiguiendo a los tres integrantes del podio viene ya el 'Cucho', con esas 11 participaciones ya mencionadas, empatado con el también ariete culé Robert Lewandowski (9+2).

La mejor marca del Cucho en LaLiga eran 5 goles y ya lleva 8 a mitad de curso

El 'Cucho' Hernández ha logrado sus ocho tantos en un total de 52 disparos que ofrecen un saldo de un gol cada 6,5 disparos a portería. Dicho así quizás no suene tan espectacular; pero el de Pereira está destrozando sus mejores registros personales. Ya ha batido su mejor dato anotador en LaLiga, que estaba en los cinco que celebró con la camiseta del RCD Mallorca en la 19/20 y en el medio curso que estuvo en el Real Betis en la pasada 24/25. En cuatro se quedó en su debut en Primera división en la 18/19 con la SD Huesca, club con el que celebró 16 dianas ligueras en Segunda división en la 17/18. En su otro equipo en España, el Getafe CF, se quedó en dos en toda la 20/21; mientras que en el Watford FC de la Premier League también aportó cinco dianas.

Los máximos goleadores del Betis en la temporada 2025/2026

El 'Cucho' Hernández ha marcado en las tres competiciones que juega el Betis: lleva ocho en LaLiga, uno en la UEFA Europa League y otro en la Copa del Rey. En total, con 10 tantos, es el máximo anotador del Real Betis en lo que va de curso. El segundo puesto es para Antony dos Santos, con ocho; seguido de Rodrigo Riquelme y Ez Abde, con seis; y de Pablo Fornals, autor de cuatro. Con tres está Aitor Ruibal; dos llevan Sergi Altimira, Giovani Lo Celso, Pablo García, Cédric Bakambu y Diego Llorente; y con una diana figuran Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra.