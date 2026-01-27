Bakambu complica al Betis el fichaje del delantero por su paso atrás

El Betis, obligado a una salida para fichar por su límite salarial negativo, se ha topado con las preocupantes dudas del principal candidato para salir, lo que condiciona la planificación

Antes del comienzo del partido contra el Alavés, Manu Fajardo habló sobre las posibilidades de Bakambu de abandonar La Palmera en el presente mercado y reconoció que son numerosos los equipos que han llamado a la puerta de la entidad y del jugador.

"Han preguntado muchos equipos por él", reveló el director deportivo heliopolitano, que, de hecho, no viajó con el resto de la expedición a Tesalónica para tratar la marcha del africano. Y es que en Heliópolis necesitan imperiosamente aligerar la masa salarial, ahora mismo en negativo, para poder reforzar la plantilla en esta ventana y la realidad es que en este momento la 'operación salida', centrado en el punta, Chimy y Ricardo Rodríguez, se encuentra atascada.

El Betis se topa con la postura de Bakambu

Hasta hace poco, Bakambu parecía el futbolista mejor colocado en la rampa de salida por los múltiples pretendientes y la apuesta inicial de Pellegrini por Chimy Ávila ante la lesión de Cucho Hernández, pero, sin embargo, ahora ha trascendido que el ariete no tiene nada claro el hecho de marcharse en este mercado cuando le quedan seis meses de contrato en La Cartuja.

En este sentido, el futbolista cree que ahora, con tres competiciones y los problemas físicos del colombiano, podrá disfrutar de minutos en el Betis y prefiere no arriesgar en un nuevo destino ahora que Congo todavía tiene opciones de disputar el Mundial.

El Betis conoce la escasa predisposición del delantero y mantiene permanente contacto con su entorno con la intención de que cambie de opinión por la perentoria necesidad de que haya una salida para poder potenciar el ataque, donde, hasta el momento, solo Cucho está resultando muy fiable.

En La Palmera no descartan su salida todavía ante las nuevas 'novias'

Por ello, en Heliópolis no se descarta todavía ningún escenario con Bakambu, tanto en cuanto siguen apareciendo candidatos para llevárselo en este mercado y alguna de estas opciones podrían convencer al jugador.

De ese modo, en las últimas horas ha surgido el interés del Internacional de Porto Alegre brasileño, que se suma al de otro clubes extranjeros como el Genoa o el Pisa italianos, si bien, a priori, el futbolista, en caso de salir, preferiría quedarse en LaLiga, donde Oviedo, Girona y Alavés se han posicionado. No obstante, en el club babazorro, muy interesado, lo ven muy difícil por la postura del africano de permanecer en La Cartuja, lo que condiciona la planificación de Fajardo considerablemente.

Y es que Chimy, la otra opción más clara ante la posición del club de no vender a ningún puntal salvo oferta fuera de mercado, tampoco está mostrando demasiada predisposición tras su reciente protagonismo.