La sorprendente 'profecía' sobre la final del Mundial 2026

Una española ha revolucionado TikTok tras mostrar el sorprendente hallazgo que hizo en una librería de Estados Unidos: un cómic que no solo predice una final del Mundial 2026 entre España y Argentina, sino que también anticipa quién levantará la copa del triunfo

Solo queda contar las horas para el día más esperado de todos, la final del Mundial 2026. Siempre ocurren historias que se guardan en la memoria de lo curiosas que son, pero pocas han llamado tanto la atención como la que se ha hecho viral en TikTok durante las últimas horas.

Una española ha compartido el inesperado hallazgo que hizo en una librería de Estados Unidos: un cómic que, sorprendentemente, sitúa a España y Argentina disputando la final del Mundial 2026 y hasta se atreve a pronosticar quién levantará el trofeo.

El vídeo se ha viralizado muy rápido en redes sociales. Y no era para menos. En pleno ambiente de ilusión por la final, encontrarse con una historia que parece 'adivinar' el final del torneo ha despertado la curiosidad de miles de aficionados.

Un guion que ilusiona a los españoles

Lo más llamativo del cómic no es solo que acierte con los dos finalistas. Según muestra la joven en el vídeo, la historia también describe cómo transcurriría el partido.

En sus páginas, Argentina golpea primero y se adelanta en el marcador, obligando a España a luchar duro durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el desenlace cambia en los minutos finales, cuando la selección dirigida por Luis de la Fuente consigue darle la vuelta al resultado para proclamarse campeona del mundo.

Un final soñado para cualquier aficionado español que, aunque pertenece a una historia de ficción, ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales.

TikTok se llena de comentarios

La publicación no ha tardado en hacerse viral y acumula cientos de miles de reproducciones, además de miles de me gusta y comentarios.

Muchos usuarios se han tomado el hallazgo como una divertida casualidad y no han dudado en pedir que "se cumpla la profecía". Otros, en cambio, recuerdan que el fútbol ya ha dejado coincidencias difíciles de explicar y que nunca está de más aferrarse a cualquier señal cuando está en juego una Copa del Mundo.

También hay quienes simplemente destacan lo curioso que resulta que una obra publicada hace tiempo coincida precisamente con el cartel de la gran final del Mundial 2026.

Las redes ya hablan de la "profecía"

El vídeo ha servido para alimentar todavía más la ilusión de la afición española. Entre bromas, memes y mensajes cargados de optimismo, muchos ya se refieren al cómic como la 'profecía' del Mundial.

Eso sí, por mucho que la historia haya conquistado las redes, el verdadero final se escribirá sobre el césped. España y Argentina se jugarán el título en noventa minutos, o alguno más si el partido se complica, y solo entonces se sabrá si la curiosa predicción encontrada en una librería estadounidense fue una simple coincidencia... o un sorprendente adelanto de lo que estaba por venir.