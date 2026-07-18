Messi no necesita correr para seguir siendo el mejor

Lionel Messi sigue desafiando cualquier lógica aún creciendo en edad. El capitán argentino ha llevado a la Albiceleste a otra final del Mundial 2026 con unos números extraordinarios y un estilo de juego que demuestra que no necesita correr más que nadie para marcar la diferencia

Lionel Messi vuelve a hacer a sus 39 años lo que parecía imposible. Todos pensábamos que este Mundial 2026 iba a ser el gran reto de su carrera, donde el físico le impediría hacer cosas diferentes, pero el capitán Argentino ha vuelto a responder sobre el césped con actuaciones que vuelven a hacer historia y que gracias a ello podremos disfrutar de los últimos destellos de Messi en el fútbol.

El delantero del Inter Miami ha guiado a la Albiceleste hasta una nueva final mundialista y está a un paso de ampliar un legado que parecía imposible de mejorar. Si Argentina conquista el título, Messi sumará otro capítulo inolvidable a una trayectoria que continúa desafiando cualquier lógica.

Un Mundial de cifras extraordinarias

El impacto de Messi se percibe en el juego de Argentina y en los números. Después de 7 partidos jugados , el capitán de la albiceleste lidera la clasificación de goleadores del torneo con ocho goles y ha dado cuatro asistencias, participando directamente en una docena de goles de su selección.

Su rendimiento supera incluso el que firmó en Catar 2022, cuando también fue decisivo para llevar a Argentina al título. Además, sus registros le permiten seguir ampliando su huella en la historia de los Mundiales y consolidarse como uno de los futbolistas más determinantes que ha pisado nunca esta competición.

Menos kilómetros, la misma influencia

Pero hay un dato que llama la atención y es que Messi hace todo corriendo menos que la mayoría de los jugadores del torneo. Su media de kilómetros recorridos por partido ha disminuido respecto a anteriores ediciones, algo lógico teniendo en cuenta su edad.

Sin embargo, lejos de convertirse en un problema, esa gestión del esfuerzo parece haberse transformado en una de sus mayores virtudes. El argentino selecciona cuándo acelerar, cuándo aparecer entre líneas y, sobre todo, cuándo recibir el balón en la zona adecuada para hacer daño.

Según Fifaphy, el del Inter de Miami tiene una media por partido de 6.85 kilómetros recorridos (uno menos que su promedio en Catar). De esa distancia, 4.39 km los hace caminando (el que más de su posición por porcentaje) y 1.49 al trote. Tan solo recorre 53 metros a sprint de alta velocidad y 295 a baja velocidad.

La famosa frase de Pep Guardiola, quien aseguró hace años que "Messi no necesita correr para ser el mejor", vuelve a cobrar sentido en este Mundial.

Un estilo muy diferente al de Lamine Yamal

La comparación con Lamine Yamal refleja dos maneras muy distintas de entender el juego. El joven extremo español destaca por su explosividad, sus constantes desmarques y la cantidad de metros que recorre durante cada encuentro.

Lamine recorre una media de 8.31 kilómetros por partido. 4 de ellos son caminando y 2.89 al trote. En sprints de alta velocidad, cuadriplica a Messi con 210 metros y 406 de baja velocidad.

Messi, en cambio, apuesta por la inteligencia táctica. El capitán argentino reserva sus energías para los momentos realmente decisivos. No necesita participar en todas las acciones. Le basta con intervenir cuando el partido lo requiere.

Siempre aparece donde más duele

Uno de los aspectos que más destacan los análisis de rendimiento es la capacidad de Messi para encontrar espacios libres. Sus movimientos ya no dependen tanto de la velocidad como de la lectura del juego.

Lejos de permanecer fijo en una banda o cerca del área, el argentino cambia constantemente de posición. Baja a recibir al centro del campo, aparece entre líneas o se acerca a la derecha para generar superioridades, dificultando el trabajo de los defensores rivales.

Esa libertad de movimientos explica por qué continúa recibiendo tantos balones sin oposición y por qué sigue siendo el jugador que marca el ritmo ofensivo de Argentina.

El fútbol también se juega con la cabeza

Mientras el paso de los años obliga a muchos futbolistas a reinventarse, Messi parece haber encontrado una nueva versión de sí mismo. Corre menos, pero piensa más rápido que nadie. Acelera solo cuando merece la pena y convierte cada intervención en una amenaza para el rival.

A las puertas de una nueva final del Mundial, la 'pulga' vuelve a demostrar que el talento no entiende de edad. Su físico ya no es el de hace una década, pero su capacidad para decidir partidos permanece intacta. Y eso explica por qué, incluso caminando durante buena parte del encuentro, sigue siendo el futbolista que todos miran cuando el balón empieza a rodar.