Argentina desafía al temporal y Scaloni deja una pista sobre su once para la final contra España

Argentina completó este sábado su último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026 tras un retraso de una hora provocado por una fuerte tormenta en Nueva Jersey. Mientras España canceló su sesión, Lionel Scaloni pudo ultimar la preparación de su equipo de cara al duelo por el título y dar un adelanto de su once inicial

La 'Roja' ha tenido que cancelar su último entrenamiento antes de la gran final, sin embargo, la selección de argentina sí ha conseguido terminar su última sesión de entrenamiento. La intensa tormenta, acompañada de fuertes lluvias, rachas de viento y abundante actividad eléctrica, obligó a retrasar alrededor de una hora el inicio del entrenamiento previsto en los campos de la academia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni pudo finalmente saltar al césped una vez que mejoró la situación meteorológica, en un día que había incertidumbre tanto para Argentina como para España sobre lo que ocurriría.

La tormenta altera los planes

La tormenta dejó malas opciones para la selección española trastocando su agenda. El combinado de Luis de la Fuente permaneció durante un tiempo a la espera de una posible mejoría, pero terminó cancelando la sesión al no darse las condiciones necesarias para entrenar con seguridad.

En estas situación la FIFA aplica un protocolo específico, siguiendo la normativa de las autoridades locales. Si se detecta un rayo a menos de 13 kilómetros del lugar de entrenamiento, toda actividad debe detenerse de inmediato. Para poder reanudar la sesión deben transcurrir al menos 30 minutos sin nuevas descargas eléctricas. En caso de producirse otro rayo durante ese periodo, el tiempo de espera vuelve a comenzar desde cero.

Scaloni perfila el once

Durante los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, Lionel Scaloni dejó ver algunas de las pruebas que está realizando de cara al encuentro que decidirá el título mundial.

El seleccionador repartió petos entre los futbolistas que fueron titulares en la semifinal frente a Inglaterra y también incluyó en ese grupo a Giovani Lo Celso, Thiago Almada y Rodrigo de Paul. La presencia de estos tres jugadores alimenta las opciones de que alguno pueda formar parte del once inicial para enfrentarse a España este domingo.

La sesión de este sábado era especialmente importante para el cuerpo técnico argentino. La Albiceleste ha contado con un día menos de descanso y preparación que su rival, ya que disputó la semifinal el miércoles, mientras que España selló su clasificación un día antes.

Ese menor margen de recuperación hacía imprescindible completar el entrenamiento previo a la final para ultimar aspectos tácticos y físicos. Aunque la lluvia reapareció cuando la práctica ya estaba en marcha, el equipo pudo continuar con normalidad y finalizar el trabajo previsto.

Argentina afronta así la última cuenta atrás hacia una final en la que buscará revalidar el título mundial frente a una selección española que también aspira a hacer historia. El estadio acogerá un duelo entre dos de las grandes protagonistas del campeonato, con el trofeo más prestigioso del fútbol en juego.