El adiós de Mbappé a Deschamps: "Hemos fallado"

Mbappe comparte palabras con emoción por redes sociales dandole las gracias al seleccionador por todo lo que le ha dado a los galos y por confiar en el capitán francés. El fin de Deschamps llega después del partido ante Inglaterra

Kylian Mbappé ha querido dedicar unas palabras a Didier Deschamps antes del que sea el último partido del técnico al frente de la selección francesa. Francia se enfrentará en nada a Inglaterra en el duelo por el tercer y cuarto puesto del Mundial, un encuentro que pondrá el broche final a una etapa de 14 años en la que Deschamps ha liderado al combinado galo y ha marcado una de las épocas más exitosas de su historia.

El delantero del Real Madrid aprovechó sus redes sociales para agradecer públicamente el trabajo del seleccionador y reconocer la influencia que ha tenido tanto en su carrera como en el crecimiento del equipo nacional. El mensaje llega en un momento cargado de simbolismo, ya que supondrá la despedida definitiva del entrenador del banquillo francés.

Un reconocimiento al legado de Deschamps

Mbappé destacó la importancia del trabajo realizado por Deschamps durante más de una década al frente de Francia. El capitán aseguró que el tiempo terminará dando al técnico el reconocimiento que merece y recordó que su figura ha sido fundamental para devolver a la selección francesa al primer plano del fútbol internacional. "La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello."

Además, Mbappe expresó su orgullo por haber compartido tantos años con quien considera una de las grandes leyendas del deporte francés. Durante este tiempo, ambos han protagonizado algunos de los momentos más importantes de la selección, con títulos y actuaciones que han consolidado a Francia entre las grandes potencias del panorama internacional. "Gracias por haberme dado la oportunidad de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años."

El pesar por no cerrar el ciclo con un mejor resultado

En su despedida, Mbappé también lamentó que el equipo no haya podido ofrecer a Deschamps el final que, a su juicio, merecía. El delantero reconoció que la plantilla hubiera querido despedir al seleccionador con un final más satisfactorio, aunque quiso poner la importancia en todo lo conseguido durante estos años por encima del resultado de este Mundial. "Habríamos tenido que ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado."

El mensaje transmite un profundo agradecimiento por la confianza depositada en él desde su irrupción con la absoluta y por la oportunidad de defender la camiseta de Francia bajo las órdenes de un entrenador que ha marcado una generación de futbolistas.

Zidane tomará el relevo

El encuentro frente a Inglaterra será el último de Didier Deschamps como seleccionador francés. Tras 14 años en el cargo, el técnico pondrá fin a una etapa repleta de éxitos y dejará paso a Zinedine Zidane, quien asumirá el mando de la selección con el reto de mantener el nivel competitivo del equipo y abrir un nuevo ciclo. "Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil."

Con su mensaje, Mbappé ha querido dejar constancia del respeto y la admiración que siente por Deschamps, poniendo en valor un legado que, más allá de los resultados, ha contribuido a consolidar la identidad y el prestigio de la selección francesa en el fútbol mundial. "Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país."