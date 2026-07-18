Francia - Inglaterra, en directo la final de bronce en vivo online

Sigue minuto a minuto la final por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra en el estadio de Miami, donde ambas selecciones buscarán despedirse del torneo con una victoria y conquistar la medalla de bronce

Arranca la previa del partido que decidirá el tercer y cuarto puesto del Mundial. Los de Thomas Tuchel y la selección de Didier Deschamps buscan cerrar el torneo con una victoria que no ha podido llegar a la final. Aquí te contaremos, minuto a minuto, toda la actualidad, previa, las alineaciones y mucho más, así que sigue con nosotros en vivo online

Llega el último baile de Mbappe y Kane. Tenéis ganas de que esto llegue a su fin?

Los 'Three Lions' lideran con 17 victorias , 10 derrotas y cinco empates , pero los galos solo han perdido uno de los ocho encuentros recientes.

Dejamos la despedida de Mbappe a Deschamps en su último partido

Sorpresas en este último once...en el banquillo a Bellingham y Kane.

Todos los partidos por el tercer puesto de la historia del Mundial

La selección que logre la medalla de bronce recibirá en torno a 27 millones de euros , mientras que el equipo que termine en la cuarta posición obtendrá 25 millones .

Además del prestigio de finalizar el Mundial entre las tres mejores selecciones, el partido también tiene una importante cantidad económica. La FIFA reparte diferentes cantidades en función de la clasificación final, por lo que el vencedor del duelo por el tercer puesto recibirá una recompensa superior a la del cuarto clasificado.

Un dato curioso: ningún partido por el tercer puesto de un Mundial se ha decidido en la tanda de penaltis. Solo una vez fue necesaria la prórroga: el Francia-Bélgica de 1986, que terminó con victoria francesa por 4-2.

Francia e Inglaterra se encuentran hoy a las 23:00 en un partido donde se jugarán el tercer puesto del Mundial 2026, un duelo que servirá para cerrar su participación en el torneo con una medalla de bronce en juego. Después de quedarse a las puertas de la gran cita por el título tras caer en semifinales frente a España y Argentina, ambas selecciones buscan despedirse del campeonato con una victoria que les permita subir al podio y colgarse la medalla de bronce.

Son dos selecciones competitivas que han firmado un campeonato muy bueno pese a no alcanzar la final. El partido supone una oportunidad para cerrar el torneo con buenas sensaciones y demostrar el potencial de dos plantillas repletas de talento.

Un premio de prestigio en juego

Aunque el objetivo principal era conquistar el Mundial, el tercer puesto continúa siendo un reconocimiento importante para cualquier selección. Francia aspira a repetir una buena actuación tras completar un campeonato muy sólido, mientras que Inglaterra quiere confirmar el crecimiento que ha mostrado durante los últimos años en las grandes competiciones internacionales.

Los franceses llegaron hasta las semifinales tras superar con autoridad las rondas eliminatorias, pero se toparon con una España muy efectiva que acabó imponiéndose. Inglaterra estuvo muy cerca de alcanzar la final, aunque terminó cediendo frente a una Argentina que supo aprovechar sus oportunidades para clasificarse al partido decisivo.

Las estrellas, protagonistas

Contaremos con futbolistas de gran nivel internacional. Kylian Mbappé volverá a liderar el ataque francés en busca de cerrar el campeonato con una actuación brillante, mientras que Inglaterra confiará en jugadores como Jude Bellingham, Phil Foden o Harry Kane para superar a la defensa gala.

Además del gran equipo que tienen, varios futbolistas todavía tienen opciones de terminar el torneo entre los máximos goleadores, por lo que el encuentro también puede ser decisivo en las estadísticas individuales.

La calidad ofensiva de ambos equipos invita a pensar en un partido abierto, con ocasiones y ritmo desde los primeros minutos. Tanto Didier Deschamps como el seleccionador inglés disponen de plantillas con numerosas alternativas para modificar el rumbo del encuentro si el marcador lo requiere.

Horario y dónde ver el partido

El Francia - Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 se disputa hoy sábado 18 de julio. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo por televisión y mediante las plataformas de streaming autorizadas, además de consultar el minuto a minuto online con ESTADIO Deportivo desde las 21:00 horas con la previa.

La cita servirá como "quita nervios" para gran final del campeonato, que enfrentará a España y Argentina en la lucha por el título mundial mañana a las 21:00 horas.