Konaté: "Duele no haber podido hacer nada frente a España"

El central francés se pregunta por qué "a la gente se le metió en la cabeza" que iban a ganar el Mundial "de forma absoluta"

El defensa francés Ibrahima Konaté afirmó este viernes que la derrota contra España en semifinales sigue siendo complicada de digerir, y admitió que lo que más les duele es "no haber podido hacer nada" durante el partido ante el dominio de los hombres de Luis de la Fuente.

Noticias Relacionadas Deschamps: reconoce su pataleta tras perder ante España y rectifica

"Es muy difícil de digerir. Es algo en lo que creo que pensamos cada día desde esa derrota pero duele no haber podido hacer nada frente a este equipo de España. Es difícil aceptar la derrota. Pero no podemos hacer nada. Incluso es difícil estar aquí en esta conferencia, no es fácil, pero me las arreglo para hacer frente a los medios", dijo en la conferencia de prensa previa al partido por el bronce contra Inglaterra.

"No sé por qué la gente se metió en la cabeza que íbamos a ganar el Mundial de forma absoluta", añadió el nuevo defensa del Real Madrid negando por otra parte que España le tenga tomada la medida a Francia tras sumar su tercer triunfo consecutivo en el cara a cara.

Haciendo además un pequeño análisis de la semifinal frente a Francia, Konaté reconoció que la Selección española fue mejor y que durante el torneo, tras comenzar con un empate ante Cabo Verde, ha ido a más en su rendimiento y en su fútbol. "España fue mejor que nosotros, al cien por ciento y otros jugadores fueron muy fuertes. Empezaron a despegar para alcanzar su plenitud física. Nosotros estuvimos atrasados en muchas cosas. Es más fácil reaccionar que hacerlo y en cierto sentido fueron mejor que nosotros", reconoció el central de Francia.

La "medalla de chocolate", único consuelo

No obstante, el ya exdefensa del Liverpool precisó que la derrota en la final del Mundial de Qatar 2022 fue evidentemente mucho más dolorosa por las circunstancias y el título en juego. Esa final la perdieron precisamente contra Argentina, el rival de España el domingo en la final.

Francia e Inglaterra, ambos eliminados en semifinales, se disputarán este sábado en Miami el tercer puesto del Mundial. Konaté admitió ante la prensa que "nadie desea disputar este partido", pero añadió que tienen el deber de representar a Francia hasta el final del torneo: "Buscaremos ganar y volver a casa con una medalla aunque sea una medalla de chocolate. Hay muchísimos jugadores a los que les habría gustado estar aquí y jugar este partido. No digo que sea fácil, está claro que es duro".