Neville vuelve a la carga contra el 'Cuti' Romero: ﻿"Esos dos deberían abrazar a Messi cada minuto de cada día"

Tanto el central del Tottenham como Lisandro Martínez pusieron en su sitio al inglés después de la semifinal, tras haber puesto en duda su rendimiento en el Mundial, pero el exfutbolsita ha vuelto a la carga

El Inglaterra - Argentina todavía sigue coleando en uno y otro país, aunque a decir verdad en Argentina ya piensan en la final frente a España del próximo domingo, mientras que en Inglaterra, siguen dándole vueltas a la remontada sufrida en los últimos minutos de la semifinal y las consecuencias que está teniendo.

Y algunas de ellas son deudas pendientes como la que arrastran Gary Neville y el 'Cuti' Romero. El exjugador del Manchester United, ahora comentarista deportivo de éxito, y el central de Argentina vienen manteniendo un cruce de palabras que comenzó el inglés con una crítica al rendimiento del 'Cuti' y de su compañero en el eje de la defensa Lisandro Martínez.

"No veo la manera de que no marquemos al menos dos goles. Tienes a Cristian Romero y a Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Luego los vuelves a ver y resulta que marcan goles, ganan todos los balones por alto y aparecen por todas partes. Hay algo que les pasa cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", dijo el que fuera lateral derecho del Manchester United y uno de los comentaristas más afamados de la televisión británica.

Tras el partido, el 'Cuti' Romero no dudó en responder al inglés. "Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Pero bueno, después queda en cada uno", respondió el central del Tottenham, a quien le preguntaron si esas palabras iban por alguien en concreto.

No dijo el nombre de Gary Neville, pero sí que dio pistas. "Ojalá el día de mañana no me dedique a criticar a jugadores. Todos entramos al campo para hacer lo mejor por nuestro equipo y por nuestra selección. Luego las cosas pueden salir bien o mal, pero esa es nuestra profesión", zanjó el argentino.

Neville responde al 'Cuti' Romero

Sin embargo, lejos de zanjar ahí el asunto, Gary Neville ha replicado al argentino, asegurando que si están en la final es gracias a Messi y no a él. "Creo que sé de qué estoy hablando cuando veo a un jugador. Si no tuvieran a Lionel Messi arriba, esos dos deberían ir a abrazarle cada minuto de cada día. Porque, siendo justos, él es quien tiene que sacarles del lío después de que hayan encajado dos goles contra Egipto, dos contra Cabo Verde, uno contra Suiza y uno contra Inglaterra", explica Neville lejos de enterrar el hacha de guerra.

Aunque sí que quiso matizar en cierta manera sus palabras, aclarando que nunca dudó del talento de los defensas argentinos. "También dije que eran increíbles. Son una fuerza de la naturaleza. Van a ganar cada balón dividido y tienen una personalidad espectacular. Cometen errores. Muchos errores. Pasan de lo sublime a lo ridículo", incidió.

De hecho, para acabar, Neville recordó la mala temporada del 'Cuti' con el Tottenham: "Jugó en un equipo que estuvo cerca del descenso y encajó 65 goles. Creo que sé de qué hablo cuando veo a un jugador. Creo que Romero todavía es relativamente joven. Aún no es un defensa experimentado. Sin Messi estaríamos hablando mucho más de ellos. Lo que vimos anoche fue una genialidad absoluta".