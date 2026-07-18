Las 'posibilidades' del Atético de Madrid en la final del Mundial entre España y Argentina

Los colchoneros contarán hasta con 10 futbolistas en la cita de este próximo domingo. Entre estos están Marcos Llorente, Alex Baena, Nahuel Molina, Julián Álvarez o Giuliano Simeone. No todos son favoritos a partir de inicio en el Met Life Stadium

El Atlético de Madrid podrá presumir este próximo domingo 19 de julio de ser el equipo que más jugadores aporta a la final del Mundial entre Argentina y España. El cuadro colchonero cuenta hasta con 10 internacionales que forman parte de las listas tanto de la Roja como de la Albiceleste. Si bien es cierto, los 10 jugadores que representan al Atlético de Madrid no se espera que tengan minutos en la final entre Argentina y España pero si la totalidad tendrán posibilidad de sumar un Mundial a su palmarés.

Los jugadores que representarán al Atlético de Madrid en la final del Mundial serán Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Grimaldo por parte de España. Por el lado de Argentina están Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Almada y Nico González.

El Atlético de Madrid se asegura 'ganar' el Mundial

Teniendo en cuenta la amplia representación del Atlético de Madrid en la final del Mundial se podría decir que los colchoneros tendrán garantizado el 'ser' campeones del mundo. Entre los jugadores que aporta el Atlético de Madrid a la final del Mundial, aún no han debutado en esta cita internacional ni Grimaldo por España, ni Juan Musso por Argentina.

Las opciones de los jugadores del Atlético de Madrid en la final del Mundial

En el caso de los jugadores de España, Álex Baena es prácticamente un fijo en el sistema de Luis de la Fuente por lo que se espera que parta de inicio en el once titular de la Roja. Además Marcos Llorente, que ha sido titular en dos partidos del Mundial, está disponible en el caso de que Luis de la Fuente opte por él en vez de por un Pedro Porro que se ejercitó al margen del grupo al comienzo de la semana.

En Argentina, Lionel Scaloni tiene claro que Nahuel Molina y Julián Álvarez deben ser fijos en el once titular de este próximo domingo. Ambos suman ya más de 500 minutos en este Mundial. Por otro lado jugadores como Giuliano Simeone, Thiago Almada o Nico González, en teoría partirán desde el banquillo y esperarán una oportunidad en la final.

El cansancio del Mundial para los jugadores del Atlético de Madrid

Además de motivo de orgullo para el Atlético de Madrid, la importante presencia de jugadores colchoneros en este Mundial además de los citados de Argentina y España, puede darle algún que otro dolor de cabeza a Simeone. El técnico argentino recibirá a estos jugadores varios días después del comienzo de una pretemporada que ya se ha iniciado con un 'stage' en Los Ángeles de San Rafael.

Imagen de la última sesión de entrenamiento del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael

El Atlético de Madrid concluyó este mismo sábado esa concentración en territorio segoviano y se pudo ver en un gran estado de forma a jugadores como Lookman u otros como Le Normand que trabajan para recuperar el protagonismo perdido en el equipo rojiblanco.