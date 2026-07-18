Mundial 2026 | Francia - Inglaterra: horario y dónde ver en TV el partido por el tercer y cuarto puesto

Francia e Inglaterra son los protagonistas del duelo que 'nadie' quiere jugar al ser considerada la final de consolación. El partido se disputará a partir de las 23:00 en el Hard Rock Stadium

Francia e Inglaterra, como la totalidad de las 48 selecciones que han participado en este Mundial 2026, soñaban con participar en la final del Mundial 2026. Ninguna de esas 48 selecciones apostaba por jugar la 'final de consolación' o según su nombre oficial: partido por el tercer y cuarto puesto. Francia e Inglaterra soñaban con jugar la final del próximo 19 de julio y estuvieron cerca ya que cayeron en semifinales ante España y Argentina respectivamente.

Francia quiere llevarse el tercer puesto tras el palo ante España

Francia era la máxima favorita para ganar el Mundial y cayó en semifinales ante España, la segunda máxima favorita. Francia aspiraba a meterse en su tercera final consecutiva de un Mundial tras la de 2018 que venció ante Croacia y la de 2022, donde cayó ante Argentina en Catar. La era Deschamps quiere despedirse con un tercer puesto en el Mundial que solo se valoraría en tierras galas una vez que pase el tiempo.

Francia No Iniciado - Inglaterra

Inglaterra apuesta por resurgir tras caer ante Argentina

Delante estará la Inglaterra de Tuchel, que consiguió adelantarse a Argentina en la semifinal pero que un planteamiento demasiado defensivo terminó costándole su puesto en la final. Inglaterra no gana un Mundial desde 1966 y eso pesa en el ánimo de los Theree Lions tras caer ante Argentina. Los británicos quieren cerrar la herida de la derrota ante la albiceleste cuando antes y no hay mejor forma de hacerlo que venciendo a otro rival histórico como Francia.

Horario y dónde ver en tv el partido entre Francia e Inglaterra

El duelo entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español), una hora menos en la comunidad canaria. El partido se disputará en el glamuroso Hard Rock Stadium de Miami y podrá seguirse en TV a través de DAZN. Este partido no contará con una emisión abierta por parte de La 1 de Televisión española por lo que podrá seguir el minuto a minuto del Francia - Argentina a través de ESTADIO Deportivo.

Francia - Argentina en directo y online

El duelo entre Francia y Argentina que podrá seguir en directo en ESTADIO Deportivo contará también con la previa del choque del Hard Rock Stadium. Una vez que se conozca el tercer y cuarto puesto de este Mundial, podrá leer la crónica del duelo además de las reacciones más interesantes de los protagonistas de un duelo que promete máxima emoción.