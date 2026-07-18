Joan Capdevila pide ayuda a Trump tras no poder entrar en Estados Unidos

El campeón con España del Mundial 2010 tiene denegado el ESTA por un viaje a Irán y reclama una solución para desplazarse a Nueva Jersey junto a sus hijos y asistir a la final del Mundial 2026 ante Argentina

Joan Capdevila pide ayuda para viajar a la final del Mundial entre España y Argentina@capde11

Joan Capdevila soñaba con regresar a una final del Mundial dieciséis años después, esta vez desde la grada y acompañado por sus hijos. Sin embargo, un partido de leyendas disputado en Teherán en 2016 amenaza con impedirle presenciar el España - Argentina de Nueva Jersey.

El exlateral ha pedido ayuda públicamente a Donald Trump y al Gobierno español después de que Estados Unidos rechazara su autorización ESTA. La cercanía del encuentro deja muy poco margen para encontrar una solución administrativa.

Capdevila recurre a Trump tras recibir la negativa de Estados Unidos

“¡Necesito ayuda Donald Trump!”. Con ese mensaje comenzó el llamamiento publicado por Capdevila en sus redes sociales. El campeón del mundo explicó que acababan de comunicarle que no podía viajar a Estados Unidos junto a sus hijos porque su solicitud del ESTA había sido denegada.

“No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles”, lamentó. Capdevila también mencionó al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con la esperanza de que alguna institución pudiera acelerar una posible alternativa.

La Real Federación Española de Fútbol había invitado a los integrantes de la selección que conquistó el Mundial de Sudáfrica. La intención era reunir en Nueva Jersey a parte de aquella generación para acompañar al equipo de Luis de la Fuente en su intento de conquistar la segunda estrella.

Capdevila quería aprovechar el viaje para reencontrarse con sus antiguos compañeros y compartir con su familia una experiencia similar a la que vivió desde el césped en 2010. “No me puedo creer que no me permitan entrar en Estados Unidos y perderme un momento así con mis hijos, que tanto amamos el fútbol”, escribió.

Un partido de leyendas en Irán provoca el problema con el ESTA

La causa de la denegación se encuentra en un desplazamiento realizado diez años atrás. Capdevila viajó en agosto de 2016 a Teherán para participar en un encuentro entre exfutbolistas de LaLiga y una selección de leyendas iraníes. Junto al catalán estuvieron nombres como Fernando Morientes, David Albelda y Marcos Senna.

Aquel viaje deportivo tiene ahora una consecuencia inesperada. La normativa estadounidense establece que los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visado que hayan estado en Irán desde el 1 de marzo de 2011 dejan de ser elegibles para entrar mediante el ESTA, salvo excepciones muy concretas.

El Departamento de Estado indica que esas personas deben solicitar un visado convencional antes de viajar. Por tanto, no se trata de un castigo específico contra Capdevila ni de una decisión vinculada al Mundial, sino de la aplicación de una norma migratoria vigente desde 2015.

El problema es el tiempo. La vía ordinaria sería tramitar un visado de visitante B1/B2 en una embajada o consulado estadounidense, un procedimiento que normalmente exige solicitud, documentación y entrevista. Con la final programada para el domingo, el exinternacional necesita una gestión excepcional para llegar a tiempo.

Capdevila tiene un problema con las leyes de Estados Unidos

Capdevila amplió su situación en El Larguero. El antiguo defensa admitió que la Federación trató de ayudarle, aunque las autoridades mantienen estrictamente los requisitos de entrada: “Como leyenda de España, la Federación me había invitado y me hacía mucha ilusión ir con mis hijos y mi familia. No puedo viajar porque no me aceptan el visado”.

El campeón de 2010 mostró su incomprensión ante una prohibición provocada por un desplazamiento estrictamente futbolístico. “Me sorprende que, con los tiempos que corren, a una persona que quiere disfrutar de un evento deportivo no la dejen ir”, señaló.

“Hay normas, pero a mí estas normas no me gustan. Quiero vivir esto con mis hijos dieciséis años después. Solo pido eso”, añadió.

Capdevila busca un milagro para llegar al España - Argentina

La historia aumenta el componente emocional de la final. Capdevila formó parte de la España que levantó en Johannesburgo el primer Mundial de su historia y ahora pretendía contemplar desde la grada cómo la nueva generación trata de repetir aquella conquista.

La final ante Argentina se celebrará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde también está prevista la presencia de Donald Trump. El mensaje dirigido al presidente estadounidense persigue que su administración estudie una autorización urgente, aunque hasta el momento no consta una respuesta pública ni una solución confirmada.

Capdevila no solicita una entrada para formar parte de ninguna delegación deportiva oficial. Viajaría como invitado de la Federación y espectador, una diferencia que limita las posibles excepciones relacionadas con participantes acreditados en grandes acontecimientos.

Mientras España prepara su duelo contra Messi y la vigente campeona, uno de los héroes de Sudáfrica libra otra batalla contra el reloj. Esta vez no depende de un balón, sino de conseguir que una oficina estadounidense le permita sentarse junto a sus hijos y volver a vivir una final del Mundial.