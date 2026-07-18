Argentina convierte Nueva York en una caldera y deja a España como visitante

La previsión sitúa a más de 50.000 seguidores albicelestes frente a unos 6.000 españoles, una diferencia que dará a la campeona vigente un ambiente casi local en la final del Mundial 2026

Argentina contará con una mayoría abrumadora de aficionados durante la final del Mundial frente a EspañaIMAGO

El estadio de la final del Mundial 2026 está en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero durante la final difícilmente parecerá un campo neutral. Las camisetas albicelestes dominarán unas gradas en las que España tendrá que enfrentarse al equipo de Lionel Scaloni y a un ruido constante procedente de decenas de miles de argentinos.

Las estimaciones apuntan a más de 50.000 seguidores de la vigente campeona desplazados hasta Nueva York, aunque una parte no dispone de entrada. La previsión dentro del estadio también concede una mayoría abrumadora a Argentina frente a los aproximadamente 6.000 españoles que acompañarán a la Roja.

Más de 50.000 argentinos toman Nueva York antes de la final

No existe todavía un reparto oficial y definitivo de las nacionalidades presentes en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero las previsiones periodísticas dibujan un escenario desequilibrado. Según El Debate, Argentina contará con más de 50.000 aficionados entre quienes entren en el estadio y quienes vivirán la previa en Nueva York, mientras la representación española rondará los 6.000 seguidores.

La cifra global argentina incluye a hinchas sin localidad que han viajado igualmente para estar cerca de la selección. Aun con ese matiz, se espera que buena parte de las 82.500 localidades del recinto quede ocupada por camisetas albicelestes, junto a espectadores neutrales que pueden decantarse por Messi.

La diferencia puede acercarse a una proporción de diez a uno en los sectores más claramente identificados con cada selección. España tendrá su espacio rojo, pero quedará rodeado por una afición que acompaña a Argentina como si cada partido fuera una final disputada en Buenos Aires. Hasta ahora, el equipo de Luis de la Fuente no había afrontado un ambiente tan desfavorable.

Los vuelos especiales confirman la fiebre por la Argentina de Messi

El movimiento comenzó inmediatamente después de la remontada ante Inglaterra. Aerolíneas Argentinas puso a la venta dos vuelos especiales entre Buenos Aires y Nueva York y agotó sus 540 plazas en cuestión de horas, pese a que los billetes alcanzaban aproximadamente los 5.000 dólares en clase turista y los 10.000 en ejecutiva. La compañía terminó añadiendo un tercer servicio ante la demanda.

Las búsquedas de vuelos hacia Nueva York crecieron alrededor de un 6.000% tras la semifinal. También se completaron conexiones hacia Miami, utilizadas por numerosos seguidores como escala antes de desplazarse al norte de Estados Unidos.

Otros aficionados emprendieron por carretera el trayecto desde Atlanta, donde Argentina disputó su semifinal ante Inglaterra. La presión sobre vuelos, alojamientos y vehículos de alquiler muestra que la cifra argentina no depende únicamente de quienes viajaron directamente desde Sudamérica.

A ellos se añade la comunidad ya asentada en el área. Más de 11.000 argentinos residen en Nueva York y muchos otros viven en estados cercanos, una base que facilita que la Albiceleste convierta cada encuentro disputado en la costa este en una cita casi local.

España también se moviliza, pero el precio limita su respuesta

La clasificación de la Roja también disparó la demanda. Las búsquedas de vuelos desde España al aeropuerto John F. Kennedy aumentaron un 1.079% después de eliminar a Francia, mientras Iberia y Air Europa ampliaron su capacidad para facilitar desplazamientos de última hora.

El problema se encuentra en el coste. Los billetes directos de ida y vuelta llegaron a superar los 2.000 euros, los hoteles difícilmente bajaban de 400 dólares por noche y las pocas localidades disponibles en la plataforma de reventa alcanzaron precios prohibitivos.

La expedición española que consiga llegar tendrá puntos de encuentro propios en Manhattan. Mercado Little Spain abrirá cuatro horas antes del partido, mientras La Nacional, una institución fundada en 1868 y vinculada históricamente a la comunidad española, espera superar ampliamente las 600 reservas registradas para la semifinal.

“Estamos desbordados por la energía de la comunidad española”, reconoció Michelle Mirón, responsable de Relaciones Públicas de La Nacional. La concentración permitirá a la Roja sentirse respaldada en las calles, pero ese equilibrio desaparecerá al cruzar las puertas del estadio.

Messi tendrá un estadio detrás frente a Lamine Yamal

El reparto de las gradas añade una nueva capa al duelo entre Messi y Lamine Yamal. El argentino no solo contará con la experiencia de haber disputado las finales de 2014 y 2022, sino también con una afición dispuesta a convertir cada intervención suya en un acontecimiento.

La presión ambiental puede afectar especialmente al inicio. Argentina acostumbra a entrar en los partidos con intensidad y el apoyo masivo podría empujarla a buscar un ritmo alto, disputar cada balón dividido y tratar de impedir que España imponga su posesión.

La Roja necesitará precisamente lo contrario: enfriar el escenario, prolongar sus ataques y evitar que el encuentro se convierta en una sucesión de choques, protestas y transiciones. Luis de la Fuente ha insistido durante el torneo en que su grupo debe reconocerse incluso en los momentos de mayor dificultad. Pocas pruebas representarán mejor esa idea que intentar gobernar una final mundialista ante una selección que se sentirá arropada como local.