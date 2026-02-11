Ejuke llama a la puerta con consecuencias estructurales en el Sevilla de Almeyda

Ejuke ha mejorado el ataque sevillista en los últimos partidos desde el banquillo y plantea un dilema al técnico argentino, obligado a modificar su esquema fijo si quiere aprovechar el momento del extremo

El Sevilla no ha deparado demasiadas noticias positivas en los dos últimos encuentros ante Mallorca y Girona más allá del punto rescatado en el último momento en Nervión gracias al gol de Kike Salas y milagro de Vlachodimos, el gran héroe sevillista.

Sin embargo, en la segunda parte del último choque, hubo una mejoría en ataque del Sevilla que confirmó el estado de forma de Chidera Ejuke, muy activo tanto en Son Moix como contra los catalanes. El nigeriano, tras regresar de la Copa de África, parece haber recuperado aquella frescura que exhibió en su arranque como nervionense antes de caer lesionado de importancia, con desborde y capaz de agitar arriba dentro de la planicie sevillista en campo contrario.

Ejuke, con opciones de regresar a la titularidad

Esta irrupción podría devolverle al once de Almeyda, del que no forma parte desde el derbi contra el Betis del 30 de noviembre, aunque resulta una obviedad que el africano no encaja en el planteamiento actual del técnico, un 5-3-2, con dos puntas pero sin extremos al uso y los carriles para los laterales.

En este sentido, para hacerle hueco de inicio, lo que no resultaría descabellado para otorgar más electricidad al ataque desde el inicio, Almeyda debería replantearse su sistema de cinco atrás sin renunciar a los dos puntas.

Los cambios que debería hacer Almeyda

Un cambio con inconvenientes y difícil encaje por los problemas defensivos que arrastra el equipo y podría verse muy expuesto sin reforzar debidamente la medular, lo que exigiría volver a jugar con un solo ariete para contar con extremos en un 4-2-3-1.

Un esquema que ha utilizado Almeyda hasta en ocho partidos ligueros, con saldo de dos victorias ante Girona en la primera vuelta y el Barça. Lo más habitual ha sido jugar con línea de cinco, lo que ha repetido en los últimos ocho choques, con un balance de dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Es decir, que ha sumado nueve de 27 puntos posibles.

En este sentido, a Almeyda se le presenta un dilema, porque sabe que Ejuke se encuentra en buen momento y tendría sentido situarlo de inicio en uno de los dos costados. Contra el Girona ejerció por la derecha al desempeñarse Oso por la izquierda tras entrar en el campo en la segunda parte, pero el canterano está lesionado y esa opción se le ha caído a Almeyda a la espera de que vuelva Rubén Vargas.

Ejuke podría desempeñarse por las dos posiciones y se postula como una solución para mejorar arriba que exigiría un giro de tuerca por parte del entrenador argentino.