Tadej Pogacar le da otro zarpazo a la historia en el Tour de Flandes

El genio esloveno vuelve a imponer su ley para ganar el 12º monumento de su carrera y acercarse al más grande, Eddy Merckx

¡Simplemente impresionante! Por muchos calificativos que se quieran usar, la realidad es que Tadej Pogacar se sale de cualquier tabla, análisis o elogios que queramos utilizar. Básicamente estamos ante un momento histórico para el ciclismo que se mide a base de exhibiciones. ¿La última? Este mismo domingo 5 de abril en el que ha conquistado en solitario (y por tercera vez) el Tour de Falndes, disputado entre Amberes y Oudenaarde con un recorrido de 278.2 kilómetros.

Tal y como se esperaba, la pelea estuvo entre el actual campeón del mundo y un Mathieu Van der Poel que fue el único que puso en duda la hegemonía del esloveno de 27 años, quien se terminó haciendo con su 12º monumento para aproximarse al más grande de la historia, un Edy Merckx que sumó hasta 19 en una carrera legendaria.

Clase, poderío, lectura de carrera... A Pogacar no le faltó absolutamente nada en un ejercicio de dominio que culminó con un ataque a 18 kilómetros de meta que le permitió marcharse en solitario justo donde tenía previsto; es decir, en el tercer paso por el Viejo Kwaremont. Allí, entre cuestas y adoquines, dejó atrás la compañía de Van der Poel, a quien terminó de reventar, ya incapaz de seguir la rueda de su rival.

Tadej Pogacar y un ritmo infernal para los rivales

A base de pedaladas que hicieron imposible que nadie le terminase por seguir la rueda, el cuatro veces ganador del Tour de Francia se presentó imperial en la recta de meta de Oudenaarde, con tiempo para el deleite, disfrutando de otro momento para la historia. Firmó el triplete después de 6h.20.07 encima de la bicicleta, a una media elevada y exigente de 43,9 kilómetros por hora.

En resumen fue un triunfo inapelable, uno que además evitó que Van der Poel se destacase en el historia de la prueba con el cuarto título. El neerlandés tuvo que con la segunda plaza a 33 segundos. Exhausto, hundido, pensando ya en tomarse la venganza en la París Roubaix. Tercero, corriendo en casa, el belga Remco Evenepoel (Red Bull), a 1.10. Por detrás el resto de favoritos, Van Aert y Pedersen.

Las palabras del mejor del mundo

Ya cerrada la carrera, Pogacar admitió que si bien desde fuera pueden pensar que lo hace fácil, vencer estuvo lejísimos de ser coser y cantar. "Fue durísimo desde el principio, una carrera de locos, no sé muy bien qué decir. Todo fue cuestión de esperar, pero siempre había que seguir pisando los pedales. No suelo competir mucho. Si lo hago, siento la presión de ganar. Hasta ahora, todo me ha salido a la perfección", sentencia.