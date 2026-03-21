Pogacar se cae, remonta y conquista por fin la Milán-San Remo

El esloveno supo reaccionar a las adversidades y suma en su palmarés su cuarto Monumento

Hay victorias que se explican por la fuerza de las piernas y otras que se entienden por el carácter. Tadej Pogacar ya tiene su Milán-San Remo, la Classicissima que le faltaba. Eso sí, el guion de su triunfo en esta 117ª edición no fue el paseo triunfal que muchos vaticinaban. Se convirtió en una agonía de 298 kilómetros entre Pavía y la Vía Roma que el esloveno resolvió con una autoridad incuestionable tras un duelo eléctrico contra Tom Pidcock.

La carrera, marcada por una fuga inicial de nueve corredores y un extraño despiste del pelotón que tomó una ruta equivocada en el arranque, parecía bajo control gracias al trabajo del UAE Emirates-XRG y Alpecin. Sin embargo, a 33 kilómetros de meta, el desaste rozó a Pogacar: una caída masiva le dejó en el suelo, con el maillot rasgado y una pérdida de 50 segundos que olía a adiós a la victoria. Pero el esloveno no tenía ninguna intención de rendirse, en una persecución furibunda, logró enlazar con los favoritos justo antes de encarar la Cipressa.

El Poggio no perdona a nadie

Fue a 24 kilómetros del final dónde empezó el verdadero espectáculo. Pogacar lanzó un ataque seco que solo Pidcock y Marhieu Van der Poel pudieron seguir. El trio coronó con una ventaja exigua, pero fue en las rampas del Poggio donde el esloveno terminó de dinamitar la carrera. Su cambio de ritmo definitivo dejó atrás al vigente campeón del mundo dejando la victoria en un cara a cara con el británico.

Pidcock, excelso bajador, no cedió un milímetro. Entraron juntos en San Remo, midiéndose con el grupo de Wout van Aert acechando a pocos segundos. En la recta de la Via Roma, Pidcock lanzó el esprint desde lejos intentando sorprender, pero Pogacar sacó una marcha más en los últimos 200 metros para remontar y alzar los brazos por un margen mínimo. Con este triunfo, Pogacar se lleva el cuarto Monumento en su cuenta particular y la victoria número 109 de su carrera. Alex Aranburu fue la mejor marca española, cruzando la meta en duodécima posición.

Clasificación individual Milán-San Remo