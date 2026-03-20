Remco Evenepoel, inmovilizado, y Nairo Quitana se retira

El ciclista belga ha desvelado que se encuentra atrapado por la borrasca en Tenerife y no sabe si podrá volar mañana a Barcelona

La previa de la Volta a Catalunya, que arranca el lunes 23, llega cargada de incertidumbre y con novedades fuera de la propia prueba en sí. La más importante, desde el punto de vista deportivo, llega desde Tenerife, donde la borrasca Therese está causando estragos y eso ha hecho que la presencia del máximo favorito para correr la ronda catalana, el belga Remco Evenepoel, esté en el aire en estos momentos.

El ciclista del Red bull Bora se encuentra atrapado, según él mismo ha desvelado en las redes sociales, en el parador de Las Cañadas del Teide, junto a su esposa, por las nevadas caídas en las cumbres de Tenerife y, en especial, en la montaña más alta de España.

"¿Alguien sabe cómo podemos llegar al aeropuerto?", publicó el belga. Una imagen que hizo saltar la voz de alarma y que luego ha borrado, viendo el revuelo que había causado con su publicación. El ciclista tiene previsto volar a Barcelona este sábado, algo que previsiblemente podrá realizar pese a haber dejado esta incertidumbre en el aire y pese a la prealerta que hay por nevadas en Tenerife.

Evenepoel se había trasladado a Tenerife para realizar una concentración en altura previa a este tramo de la temporada que ahora afronta y que tiene como punto de partida la Volta a Catañunya 2026.

Nairo Quintana anuncia su retirada

La otra noticia 'bomba' previa a la Volta llega desde el Movistar Team, de otro ciclista que ha sido uno de los referentes de este deporte en los últimos años. Ya se había filtrado en los últimos días que Nairo Quintana iba a anunciar su retirada este domingo en la previa de la carrera catalana.

El equipo Movistar lo ha anunciado este viernes al convocar una rueda de prensa en el Hotel S'Agaró para las 18:00 horas de este domingo. Tras 17 temporadas en activo, once de ellas en el Movistar Team, el genio de Cómbita anunciará su retirada.

Habrá que ver si desvela qué correrá de aquí a final de temporada, donde no tiene asignado ninguna 'grande', aunque mostro su deseo de disfrutar de un último giro o de la Vuelta a España. Nairo Quintana se marcha con dos Grandes Vueltas (Giro de Italia 2014 y Vuelta a España 2016) en su haber y dos segundos puestos en el Tour de Francia (2013 y 2015), aparte de otros muchos triunfos parciales o en carreras más cortas (Tirreno-Adriático, Tour de Romandía, Itzulia, Volta a Catalunya...).