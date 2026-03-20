Enric Mas refleja la ambición del Movistar Team en su regreso

El ciclista balear lidera a un Movistar Team que ha diseñado un equipo para empujar a su líder hacie el triunfo en la Clàssica Terres de l'Ebre 2026

Aunque la Milán-San Remo y la pelea entre Van der Poel y Pogacar acapare gran parte de la atención ciclista este sábado, sin tanto bombo, va a ser una jornada importante para el Movistar Team y para el ciclismo español, que va a participar también en la Clàssica Terres de l'Ebre 2026.

Se trata de una clásica que se celebra apenas tres días antes de que arranque la Volta a Catalunya y que, por tanto, va a servir para que algunos de los que compitan en ella se fogueen. Ente ellos estará el líder del equipo Movistar, un Enric Mas que apenas se ha dejado ver desde que se retirara en el pasado Tour de Francia.

El ciclista balear, que aspira a pelear por la general de la ronda catalana, comenzó muy pronto la temporada con el fin de llegar con su mejor forma para el Giro de Italia 2026, en el que iba a participar. Sin embargo, tras competir en la Challenge de Mallorca, una caída entrenando frenó su temporada y le ha tenido alejado de las carreteras desde enero.

De hecho, Enric Mas no compite desde que lo hiciera el 30 de enero, en el Trofeo Serra de Tramuntana de la mencionada Challenge. A partir de esta clásica, el ciclista balear acelerará su preparación que le llevará en apenas mes y medio a competir en la primera grande del año.

Junto a Enric Mas, el Movistar Team ha hecho público un equipo que, en gran parte, también estará en la Volta catalana, y en el que están dos de los fichajes más destacados de este año: el sevillano Juanpe López y el checo Pavel Novak.

Con ellos también competirán cuatro de los jóvenes a los que se les está dando mucho protagonismo en este arranque de temporada: los españoles Markel Aranaz y Javier Cubillas, el colombiano Jhonatan Guatibonza y el checo Filip Novak.

Un equipo que servirá para ayudar a su líder y, en el caso de los escaladores Juanpe o de Pavel, también para acumular kilómetros de competición para lo que llega a continuación. El equipo español va claramente a por la victoria con un nombre muy claro.

Cuatro opciones del Movistar en la Milán-San Remo 2026

Menos claro está el líder del Movistar en la Milán-San Remo, donde ha llevado un conjunto que puede pelear por puntos, pero en el que no están los dos principales candidatos que corrieron el miércoles en la Milán-Turín: el belga Cian Uijtdebroeks y el ecuatoriano Jefferson Cepeda.

Sí estará el eritreo Natnael Tesfazion, que se mostró muy 'moderado' -acabó el 36-, tal vez reservándose para ser el referente en el primer Monumento.

Junto a él, los dos clásicos en este tipo de carreras, Jon Barrenetxea e Iván García Cortina, un Orluis Aular con el que van a intentarlo si se llega agrupado, los italianos Lorenzo Milesi y Manlio Moro, y el polaco Filip Maciejuk, último fichaje del equipo telefónico.