Milán-San Remo 2026: horario, perfil, recorrido, canal y dónde ver en TV y online la Classicissima con Pogacar y Van del Poel

Llega la Classicissima, prueba marcada en rojo por Tadej Pogacar y que ha sido conquistada en sus dos últimas ediciones por Mathieu Van der Poel

La Milán-San Remo 2026, conocida como la 'Classicissima, vuelve a escena este sábado 21 de marzo como el primer Monumento del calendario ciclista de 2026. Como era de esperar, la prueba reúne a las principales estrellas del pelotón en una carrera tan larga como imprevisible –si así lo permite Tadej Pogacar–. Con más de 290 kilómetros de recorrido, una vez más promete ser un gran espectáculo en el que sin duda no se podrá perder de vista el mano a mano entre Mathieu van der Poel y el cuatro veces ganador del Tour de Francia, si bien puede haber más invitados a la batalla final como Filippo Ganna o Mads Pedersen.

Perfil y recorrido de la Milán-San Remo 2026

Hablamos de una carrera de 298 kilómetros que comienza Pavia y finaliza en San Remo. Por el camino, muchos kilómetros llanos pero también momentos en los que se empina la carretera y que pueden definir el ganador de la prueba.

Hablando de momentos clave del recorrido, hay sin duda dos que destacan por encima de cualquier otro. El primero llega a unos 26 kilómetros de meta con la Cipressa, subida de 5.6 kilómetros con una pendiente media del 4,1 por ciento. Aquí suele hacerse una selección entre los favoritos e incluso existe la posibilidad de que se decante la carrera hacia algún ganador. Sin embargo, el punto culmen de la prueba llega a tan solo 8 kilómetros de meta con el Poggio, 3.7 kilómetros de subida con rampas que llegan a superar el 8 por ciento.

A qué hora se disputa la Milán-San Remo 2026

La Milán-San Remo 2026, también llamada la 'Classicissima', tendrá lugar este sábado 21 de marzo con un recorrido de hasta 298 kilómetros, o lo que es lo mismo, el más largo de la temporada ciclista. La hora de inicio será las 10:00 desde la localidad de Pavia, si bien no será hasta los últimos 50 kilómetros cuando presumiblemente se decida la prueba; es decir, quedará resuelta entre las 16:30 y las 17:00 horas.

Dónde ver en TV y online la Milán-San Remo 2026

El primer Monumento de la temporada ciclista de 2026, la Milán-San Remo, será emitida en directo en España en televisión a través de Eurosport, pudiendo seguirse también en streaming a través de Max. Otra opción es ver la carrera a través de alguna de las plataformas que incluyen Eurosport como Movistar u Orange. El comienzo de la emisión a través de Eurosport comenzará a las 9:45 y continuará de manera ininterrumpida hasta la finalización de la 'Classicissima'.

Además, en ESTADIO Deportivo tendrás información detallada de la prueba, así como una crónica a su conclusión y noticias alrededor de lo más interesante que acontezca en la carrera.