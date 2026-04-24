Nairo Quintana aún tiene cuerda para más y el Movistar Team lo celebra

El ciclista colombiano gana la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026, dejando atrás a la gran promesa Adrià Pericas; el ciclista del Movistar, nuevo líder de la ronda asturiana

El Movistar Team sigue dándose alegrías en España y una carrera más saldrá con premio bajo el brazo. Si recientemente en O Gran Camiño logró dos etapas con Carlos Canal e Iván Romeo, el encargado de ganarla en la Vuelta a Asturias 2026 que empezó este jueves ha sido todo un mito: Nairo Quintana.

El ciclista colombiano se ha impuesto este viernes en la segunda etapa de la ronda asturiana, disputada entre Llanes y Pola de Lena, y considerada como la decisiva para hacerse con el triunfo a final de la Vuelta.

La victoria de Nairo Quintana le ha servido para situarse como líder provisional a falta de las dos últimas etapas, que se disputan este fin de semana.

Pescador completa el gran día de Movistar

El genio de Cómbita se escapó en el Alto de Cueña junto al español Adrià Pericas, uno de los referentes del UAE Team y gran promesa del ciclismo español. El líder del Movistar Team, luego, dejó atrás a Pericas en la subida a Carabanzo y se hizo con el triunfo.

Se trata de la primera victoria del ciclista colombiano desde que hace dos años regresó al conjunto español tras un año y medio de parón. A sus 36 años y después de haber anunciado que esta temporada sería su última como profesional, Nairo Quintana logra en Pola de Lena su victoria número 51 y ahora aventaja a Pericas en 31 segundos, cinco más de los que le sacó en la línea de meta.

La alegría fue completa para el Movistar Team, ya que el tercer clasificado en meta fue otro de sus hombres y también colombiano. El joven Diego Pescador sigue demostrando este año que ha dado un paso adelante y que promete mucho para el futuro.

Clasificación etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026

1. Quintana, Nairo (Movistar Team) 03:22:42

2. Pericas, Adria (UAE Team Emirates-XRG) + 26

3. Pescador, Diego (Movistar Team) + 01:21

4. Juaristi, Txomin (Euskaltel-Euskadi) + 01:21

5. Fernández, Garcia Samuel (Caja Rural-Seguros RGA) + 01:45

Clasificación de la Vuelta a Asturias 2026 tras la etapa 2

1. Quintana, Nairo (Movistar Team) 06:41:30

2. Pericas, Adria (UAE Team Emirates-XRG) + 31

3. Fernández, Garcia Samuel (Caja Rural-Seguros RGA) + 01:23

4. Pescador, Diego (Movistar Team) + 01:27

5. Juaristi, Txomin (Euskaltel-Euskadi) + 01:34

6. Cadena, Edgar (Team Storck - MRW Bau) + 02:57

7. Lastra, Jonathan (Euskaltel-Euskadi) + 04:01

8. Diaz, Jose Manuel (Burgos Burpellet BH) + 04:01

9. Chumil, Sergio (Burgos Burpellet BH) + 04:01

10. Smith, Adam (AVC Aix-en-Provence Dole) + 04:1