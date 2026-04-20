Remco Evenepoel renuncia a la Flecha Valona por un bien mayor con Tadej Pogacar

El ciclista belga da marcha atrás en su deseo de completar el tríptico de las Ardenas tras conquistar la Amstel Gold Race, señalando al cuatro veces ganador del Tour de Francia como el gran motivo para descansar e ir con todo a por su tercera Lieja-Bastoña-Lieja

Remco Evenepoel es uno de los ciclistas llamados a amenazar el dominio de Tadej Poagacar y Jonas Vingegaard (en menor medida). Por ello, no sorprende la determinación que ha tomado respecto a su participación en la Flecha Valona, la cual aparca tras su triunfo en la Amstel Gold Race para descansar e ir con todo a intentar la reconquista de la Lieja Bastoña Lieja que se celebra el domingo 26 de abril, y sí, con el genio esloveno como gran rival.

El doble campeón olímpico mostró su intención de estar presente en la Flecha Valona tras ganar la primera prueba del tríptico de las Ardenas, pero finalmente ha declinado tal posibilidad, por lo que se centrará en la "Decana" de las clásicas, donde aspira a su tercer corona, según informa su equipo.

Quizás por la emoción que supuso vencer en la Amstel Gold Race, Evenepoel sorprendió tras dicha carrera dejando entrever que podría competir también en una Valona que acumula 90 ediciones a sus espaldas. Estas fueron sus palabras: "Mañana decidiré si la corro. Primero tengo que esperar a ver cómo me recupero, aunque me siento bien. Me gustaría competir, porque pronostican buen tiempo y eso siempre es bueno para la Flecha Valona. Pero por ahora, disfrutemos de esta carrera".

A la reconquista frente a Tadej Pogacar

Al renunciar a la Flecha Valona el corredor de Red Bull Bora elude otros dos duelos que apuntaban a ser muy interesantes. Por un lado no se medirá con un clasicómano por excelencia como es Thomas Pidcock, pero es que además se frustra un enfrentamiento del que se esperaba mucho con el francés Paul Seixas, ciclista de moda de 19 años que se proclamó hace escasas fechas vencedor de la Itzulia en el País Vasco.

Siendo la Lieja Bastoña Lieja un terreno familiar para el belga, puesto que se impuso en las ediciones de 2022 y 2023, ahora tiene ante sí el reto de hacer morder el polvo a un Pogacar que ha ganado las dos últimos. No decimos que sea obsesión, pero un poco sí.

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