Álex Márquez gana en Jerez con Marc Márquez por los suelos y Marco Bezzecchi más líder

A sus 30 años, el hermano menor de los Márquez le coge el gusto al GP de España, donde repite el triunfo cosechado en 2025, año en el que curiosamente Marc también se cayó

Seamos sinceros: la carrera de MotoGP en Jerez ha tenido poca historia. No se trata de restarle mérito a un espectacular Álex Márquez que se ha exhibido de principio a fin para llevarse el triunfo en el GP de España, pero sí se entender que el hermano del vigente campeón mundial ha sido, por mucho, el mejor sobre el asfalto.

No ha sido una sorpresa. Marc Márquez hizo la pole y ganó la sprint, pero tales momentos estuvieron marcados por la lluvia. Sin la misma, él mismo avisó de que Álex era el más rápido, lo cual se ha cumplido a rajatabla hasta el punto de que el segundo clasificado de la carrera, Marco Bezzecchi, ha subrayado que simplemente el de Ducati era demasiado rápido, por lo que no tenía sentido arriesgar hasta el límite para intentar darle caza. Ya en el tercer lugar del podio, Fabio Di Giannantonio.

Quien no sabemos si ha arriesgado demasiado es Marc. Partiendo de la pole, y tras ser superado únicamente por su hermano, el nueve veces campeón del mundo se fue al suelo en la segunda vuelta para abandonar y ver como el campeonato se le complica enormemente pese a que solo se llevan cuatro pruebas disputadas. Desde su box se apuntó al viento como posible causa de la caída, pero habrá que escuchar las explicaciones del propio piloto.

La exhibición de Álex Márquez

Ha sido tremendo. Álex Márquez no solo ha ganado, sino que no ha dado opción alguna a que otro piloto pudiese aspirar a ello. Si durante algunas vueltas Bezzecchi le mantuvo cerca, finalmente se vio obligado a dar su brazo a torcer ante el ritmo del español.

Ya sin más contrincante que él mismo, Álex disfrutó tanto como para cumplir con el público, saludar en la última curva y convertir la victoria en un monólogo que invita al optimismo de cara a futuras carreras.

Marc Márquez se cae y Jorge Martín se queda a medias

La 'pelea' entre hermanos duró bien poco. En la vuelta uno Álex adelantaba a Marc y en la segunda el actual campeón del mundo se iba al suelo. Al igual que ocurrió hace un año, la suerte no estuvo de lado del piloto oficial de Ducati, que ve como se le complica mucho repetir como campeón.

Mientras Marc sufría esa pronta caída, quien se mantuvo firme durante las 25 vueltas al circuito fue Jorge Martín; eso sí, se quedó a medias, ya que si bien la cuarta plaza no es mala en la pelea por la clasificación general, se quedó muy lejos de pelear por el podio.