Marc Márquez se fustiga tras la caída de Jerez: "Me he dado cuenta cuando le he visto venir por detrás"

El piloto de Ducati Lenovo se cayó en la segunda vuelta del Gran Premio de España 2026 de MotoGP y se distancia del liderato del Mundial

Marc Márquez ha pasado en tan sólo unas horas de la ilusión a un duro palo. Como ya le ocurriera en Brasil, donde también ganó el Sprint, o en Tailandia, donde 'no le dejaron', el domingo vuelve a ser un lastre muy grande para sus opciones de revalidar el campeonato del mundo.

El piloto de Cervera se cayó en la segunda vuelta del Gran Premio de España 2026 de MotoGP después de salir primero y de que, poco antes, su hermano le adelantara. Trató de seguir su ritmo y, según reconoció él mismo, se equivocó.

"Hoy mi pelea no era con Alex, era otra. Me he dado cuenta cuando le he visto venir por detrás. No era mi rival. Estaba un paso por delante de todos. Sabía que me iba a adelantar y había decidido frenar sin exagerar ni cerrar", reconocía en DAZN el mayor de los hermanos Márquez, quien entendía que su lucha estaba en que no le adelantara Bezzecho o, al menos, en minimizar daños con el italiano de Aprilia.

Marc no quería ahondar más en su enfado y trataba de tomárselo con tranquilidad. De igual forma que había hecho el día anterior, cuando su caída en el Sprint fue la que le dio, a la postre, la victoria. "A veces te caes, a veces ganas, a veces pierdes... y hoy nos ha tocado caer. Lo importante es que hemos disfrutado del fin de semana de Jerez, me lo he pasado bien pilotando la moto; lástima que hoy hemos durado poquitas vueltas, pero estoy bien. Mañana es lunes y la vida sigue".

Las Ducati demuestran estar a la altura de Aprilia

Lo positivo que puede sacar de Jerez es que las Ducati han demostrado estar a la altura de las Aprilia y, de hecho, han ganado ambas carreras, cortando la racha de los de Noale, y han metido a dos pilotos en el podio, con Alex Márquez y con Di Giannantonio. Y también que, pese a su caída, Marc Márquez apenas pierde puntos con el líder Bezzecchi, ya que éste no puntuó en el sprint.

Pese a ello, Marc Márquez no quiere ni oír hablar de sus posibilidades del Mundial. Y sigue pensando en que aún le queda. "A día de hoy, no estamos ni con el nivel ni con la potestad para hablar del título. Porque cada fin de semana estamos perdiendo puntos, sufriendo cada domingo, y cuando pasa esto es que falta algo", sentenciaba. De hecho, de los tres que no han acabado la carrera estaban las dos Ducati oficiales. "Con el nivel al que estamos ahora mismo, no se puede luchar por un título", añadía.

Marc Márquez también explicaba lo que había motivado su caída cuando aparentemente era un lugar donde no debería haberlo hecho. La culpa es del "viento lateral", aunque no quería excusas.

Marc Márquez explica el motivo de su caída

"Si entra viento lateral, entra para todos", reconocía. "Es verdad que se me ha cerrado de delante, y no he intentado ni salvar la caída. En ese punto, si llegas pegado a la moto en la grava, pues se ha visto cómo ha acabado la moto... Cuando he visto que se me cerraba, simplemente me he posicionado para entrar bien en la grava. Una lástima", admite sobre lo inevitable de la caída.

Lo que más lamenta Marc Márquez es su propio error, al que aludía antes, de no saber quién era su rival. Y apunta a cual era su objetivo, el mismo que señaló en Austin. "No he podido entender tampoco el ritmo de carrera que teníamos. Aunque yo creo que el de Alex no era. Estaba intratable hoy. Pero salíamos mentalizados para luchar por el tercer o el cuarto puesto. Por ahí hubieran ido los tiros", concluye.