El Sevilla se juega gran parte de sus opciones de salvación en el Ciutat de Valencia ante un Levante muy necesitado

El SEvilla se la juega en ValenciaSFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 23 de abril de 2026

LEVANTE - SEVILLA FC: UNA FINAL (19:00 H)

Acostumbrado a pelear en estas fechas por títulos, el Sevilla se juega uno aún más importante: el de no bajar; enfrente, un Levante que está más obligado aún a ganar y al que una derrota sería medio descenso

APUNTAN A 'CUCHO', ANTONY E ISCO

Manuel Pellegrini tiene claro el plan de ataque ante un Real Madrid que se juega muy poco en La Cartuja

EL BARÇA YA ACARICIA EL TÍTULO

Lamine Yamal marca y se lesiona; el Betis se afianza quinto tras las derrotas de Real Sociedad y Celta

RAFA JÓDAR HACE OLVIDAR A ALCARAZ

El joven valor de la Armada remonta y ya está en segunda ronda en el Madrid Open; Bautista se despide tras caer