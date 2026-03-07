Oportunidad para el Betis de blindar el primer objetivo de esta temporada

Los resultados de los rivales directos conceden al Betis una ocasión pintiparada para blindar el quinto puesto y centrarse en la meta soñada para esta temporada

Después del empate contra el Sevilla en el derbi del pasado domingo y una semana antes contra el Rayo, el Betis afronta la cita de este domingo en el Coliseum con la necesidad de recuperar la senda del triunfo siguiendo la estela de lo conseguido en las dos anteriores salidas ante Atlético y Mallorca.

Los verdiblancos precisan dejar atrás el sabor amargo y tomar impulso de nuevo con un golpe en la mesa ante un Getafe enrachado en un partido con una enorme importancia clasificatoria por la posibilidad que se le presenta.

Un triunfo en Coliseum sería un paso de gigante por el quinto puesto

Y es que imponerse a los azulones le permitiría dar un paso de gigante en sus aspiraciones europeas y le permitiría centrarse, precisamente, en su periplo continental en este curso, pues la próxima semana y la siguiente se jugará el pase a cuartos de final de la Europa League contra el Panathinaikos en el lado amable del cuadro.

De esta forma, la derrota del Celta el pasado viernes contra el Real Madrid con un gol en el último suspiro de Fede Valverde tras rematar Aspas al palo, concede al Betis una ocasión pintiparada para obtener una renta de garantías de cara a conservar el quinto puesto, que da el pasaporte para la segunda competición europea.

Los vigueses son, a día de hoy, su principal perseguidor tras la caída del Espanyol, y, en el caso de asaltar el Coliseum, el Betis ampliaría su renta con los de Giráldez, sextos, a seis puntos, consolidando el primer objetivo del club heliopolitano.

Una ventaja que podría ampliar a nueve unidades en la próxima jornada liguera, pues el calendario depara la visita del Celta a La Cartuja, en la que podría alejar casi definitivamente a los celestes para enfocarse en la vuelta en casa contra los griegos para consumar un nuevo paso hacia la final continental.

La Real Sociedad también pierde y la jornada podría ser redonda

Además, otro de los competidores del Betis por puestos europeos, la Real Sociedad ha caído esta tarde en un vibrante partido contra el Atlético de Madrid que ha terminado con victoria colchonera por 3-2. De este modo, los donostiarras, ahora octavos, se mantienen a ocho puntos de los heliopolitanos y un triunfo bético en Getafe los dejaría a una distancia casi insalvable de once unidades.

Así, a falta de lo que haga el Espanyol contra el Oviedo el lunes, esta jornada podría ser redonda para el Betis en su lucha por garantizar el quinto puesto sin dejar de mirar a Champions por si se dieran las circunstancias.