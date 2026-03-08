Alineaciones Villarreal - Elche: Alineación posible de Villarreal y Elche en el partido de hoy de LaLiga

El equipo amarillo que entrena Marcelino García Toral tiene hasta cinco bajas por lesión, mientras que la escuadra franjiverde liderada por Eder Sarabia desde el banquillo tiene una ausencia por sanción y varias por problemas físicos

Villarreal CF y Elche CF se enfrentan en la tarde de este domingo, a partir de las 14:00 horas, en uno de los partidos en el que más hay en juego en esta jornada 27 de LaLiga. El Villarreal CF necesita ganar para consolidar su posición en puestos para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, mientras que el Elche CF está obligado a lograr el triunfo para alejarse de la zona de descenso a Segunda división a la cual se ha acercado peligrosamente debido a su mala racha de resultados. Para este encuentro liguero, ambos equipos van a tener varias bajas.

Las bajas del Villarreal CF de cara al partido contra el Elche CF

El Villarreal CF llega a este partido contra el Elche CF en una situación cómoda en la clasificación ya que es cuarto. Una situación que le permitiría disputar la próxima edición de la UEFA Champions League, que es el objetivo del equipo amarillo. Su principal rival, el Real Betis, actualmente se encuentra a ocho puntos.

El Villarreal CF desea pasa página después de caer goleado en la última jornada de LaLiga contra el FC Barcelona por 4-1. Es por ello que saldrá a por todas con el Elche CF que no atraviesa su mejor momento deportivo.

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, no puede contar para este partido liguero contra el Elche CF con los lesionados Juan Foyth, operado de una rotura del tendón de Aquiles, Ayoze Pérez, con una contusión en el muslo, y Pau Cabanes, con una rotura del ligamento cruzado anterior. A ellos hay que añadirles a Logan Costa y Willy Kambwala, este último aún no tiene al alta.

Sí está disponible, Gerard Moreno que ha superado los problemas físicos que venía padeciendo.

Las bajas del Elche CF para el partido contra el Villarreal CF

El Elche CF, por su parte, llega muy necesitado a este partido contra el Villarreal CF debido a que la mala dinámica de resultados le ha acercado de manera peligrosa a los puestos de descenso a Segunda división. Dos puntos de ventaja tiene el equipo franjiverde sobre el RCD Mallorca que es el primero de los clubes que quiere salir de la zona de peligro.

El Elche CF busca volver a la senda del triunfo, el cual no conoce desde el pasado 21 de diciembre cuando le ganó al Rayo Vallecano por 4-0.

Eder Sarabia, entrenador del Elche CF, no puede contar con el sancionado Yago Santiago y con el lesionado Héctor Fort. Son duda Pedro Bigas y John Chetauya por molestias.

Posibles alineaciones titulares del partido Villarreal - Elche CF:

Villarreal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Comesaña, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Pépé y Mikautadze.

Elche CF: Dituro; Víctor Chust, Affengruber, Pétrot; Josan o Tete Morente, Aguado, Aleix Febas, Diangana, Germán Valera; André da Silva y Rafa Mir.