Osasuna - Levante: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

Osasuna y Levante se miden necesitados: ambos encadenan seis jornadas sin ganar y ven en este duelo una oportunidad clave para alejarse por fin de la zona baja de la clasificación

El partido que cierra la jornada decimoquinta es el Osasuna ante el Levante en el estadio El Sadar.

Osasuna llega a la jornada con el agua al cuello. El equipo de Pamplona ocupa la decimoséptima posición, un solo puesto por encima del descenso, con 12 puntos, los mismos que el Girona. En la última jornada firmó un empate de mérito ante el Mallorca, un partido en el que los de Lisci tuvieron que sobreponerse dos veces después de que el conjunto balear se adelantara en el marcador.

Buena parte del botín rojillo ha llegado en El Sadar: 10 de sus 12 puntos han sido como local, mientras que lejos de Pamplona apenas ha sumado dos. Además, Osasuna encadena seis jornadas sin ganar, una racha preocupante que comparte con su rival de este lunes, lo que hace que el encuentro sea clave para ambos.

El Levante, por su parte, llega incluso más presionado. El conjunto granota se encuentra en decimonovena posición, en puestos de descenso, con 11 puntos, uno menos que el equipo de Alessio Lisci. El cuadro valenciano cayó por 2-0 ante el Athletic Club en la última jornada, un duelo que los bilbaínos dejaron visto para sentencia en la primera parte.

Esta visita a Pamplona será, además, el debut de Álvaro del Moral al frente del banquillo tras la destitución de Julián Calero, lo que añade un componente extra de incertidumbre y motivación para el Levante.

Los granotas reflejan un patrón similar al de Osasuna: 8 de sus puntos los han conseguido lejos de casa, mientras que en el Ciutat de València la situación se complica. El Levante llega inmerso en una dinámica muy negativa, con cuatro derrotas consecutivas, una racha que pretende cortar de inmediato para salir del pozo.

CA Osasuna - Levante UD: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el Osasuna y el Levante, tendrá lugar este lunes 8 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio El Sadar.

CA Osasuna - Levante UD: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar.

CA Osasuna - Levante UD: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Osasuna y el Levante, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoquinta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Alessio Lisci, de Álvaro del Moral y del resto de protagonistas.