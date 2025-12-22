El CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla eleva su nivel con una gran inversión

La consejera de la Junta, Patricia del Pozo ha visitado la instalación deportiva de alto rendimiento andaluz, en la que se ha culminado la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de la Residencia de Deportistas en la que se han invertido casi 3 millones de euros

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado hoy la apuesta del Gobierno andaluz por unas instalaciones deportivas más sostenibles, accesibles y modernas, tras la finalización de las obras de mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad en la Residencia de Deportistas del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja, en Sevilla.

Esta actuación ha supuesto una inversión total de 2.964.526 euros (IVA incluido), financiada mediante fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos propios de la Junta de Andalucía, y se enmarca en la línea de modernización de instalaciones deportivas de alto rendimiento.

Desde 2019, según Patricia del Pozo, “el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha acometido inversiones en el CEAR La Cartuja por valor de 4.905.038 euros, lo que demuestra el firme compromiso con la mejora de las infraestructuras deportivas, no solo para favorecer el rendimiento de nuestros deportistas de élite, sino también para avanzar hacia un modelo de instalaciones públicas más eficientes, inclusivas y alineadas con los objetivos de sostenibilidad”.

La titular de Deporte de la Junta ha señalado que “las actuaciones llevadas a cabo desde 2019 han permitido pasar de una situación crítica, derivada de décadas de insuficiente mantenimiento, a un proceso de rehabilitación integral, modernización funcional y mejora energética del edificio. Estas inversiones no solo corrigen las deficiencias detectadas, sino que consolidan la Residencia como un equipamiento acorde a las exigencias actuales del deporte de alta competición, la eficiencia energética y la sostenibilidad”.

La consejera ha señalado también que “las obras han permitido actuar de manera integral tanto en materia de accesibilidad como de eficiencia energética. En este sentido, se han mejorado las rampas exteriores y se han adaptado once alojamientos y todos los aseos de la residencia para personas con movilidad reducida, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando un uso más inclusivo del centro”.

Mejoras en el CEAR La Cartuja a todos los niveles

Del Pozo ha destacado igualmente que “en el ámbito energético, la intervención ha incluido la renovación completa de los sistemas de climatización y ventilación, la sustitución de luminarias por tecnología LED, la implantación de energía solar térmica y fotovoltaica para autoconsumo, así como la incorporación de sistemas de control y recuperación de energía. Gracias a estas actuaciones, el CEAR ha logrado una reducción superior al 40 % del consumo de energía primaria no renovable, superando ampliamente el objetivo mínimo del 30 % exigido por la normativa”.

La consejera ha señalado finalmente que “estas mejoras redundan directamente en el confort y la calidad de las estancias de los deportistas y técnicos, al tiempo que contribuyen a una gestión más responsable de los recursos públicos y a la reducción de la huella ambiental de nuestras instalaciones deportivas”.

El acto contó también con la presencia de la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O`Neill, la secretaria general para el Deporte, Isabel Sánchez; el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi; la directora general de Sistemas y Valores del Deporte, Mariola Rus; y la delegada de Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz; entre otras autoridades.

Una instalación de primer nivel

El CEAR de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla, de titularidad de la Junta de Andalucía, es un referente nacional e internacional para la preparación de deportistas de alto nivel. Con la finalización de estas obras, el centro refuerza su papel estratégico dentro del sistema deportivo andaluz y nacional, y se consolida como un ejemplo de instalación pública moderna, accesible y comprometida con la transición energética.

La instalación acogerá en 2026 una prueba de la Copa el Mundo de Remo, que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo, donde se darán cita alrededor de 800 personas entre deportistas, staff y organización, procedentes de más de 30 países. El complejo deportivo andaluz, en el que se concentran habitualmente selecciones y clubes nacionales e internacionales, volverá a acoger un evento internacional de nivel trece años después, tras los Campeonatos de Europa de Remo celebrados en 2013.

El CEAR La Cartuja es un referente internacional por la calidad de sus instalaciones, las magníficas condiciones para la práctica del remo y del piragüismo del Guadalquivir y el clima de la ciudad, porque cuando en otros países no se puede practicar estos deportes, Sevilla representa la mejor opción posible. Por ello eligen de manera habitual para concentrarse aquí los mejores remeros y piragüistas del mundo, muchos de ellos campeones europeos, mundiales y olímpicos.