El Premier Pádel vuelve con la derrota de un Top-6

La pareja formada por Momo González y Martín Di Nenno vuelve a defraudar y, en ese caso, cae en primera ronda del Newgiza Premier Padel P2

Sorpresa en el arranque del Newgiza Premier Padel P2 2026, donde los sextos favoritos cayeron en una primera jornada que sólo ha tenido cuatro encuentros, pero que estos han bastado para ver la derrota de una pareja que no acaba de arrancar este año, la formada por el andaluz Momo González y el argentino Martín Di Nenno.

La dupla hispano-argentina vio cómo José Jiménez y Javi García les remontaban tras ganar el set inicial y, con un juego agresivo, dominaban claramente el partido a partir del segundo set.

El otro gran partido de la primera jornada en el torneo egipcio lo ganaron una de las parejas novedosas, la que han formado Javi Barahona y Gonza Alfonso, que pudieron ganar en su estreno frente a Jairo Bautista y Teo Zapata. Un duelo muy igualado que se resolvió en tres sets (6-3, 4-6 y 6-4).

En la segunda jornada entran en juego algunos de los nombres destacados en el cuadro masculino, donde Coki Nieto y Jon Sanz esperan enmendar un inicio de temporada bastante errático, en su segunda aventura jusntos.

Resultados primera jornada del Newgiza Premier Padel P2

José Jiménez / Javi García a Momo González / Martín Di Nenno 3-6, 6-2 y 6-3

Aimar Goñi / Enrique Goenaga a Mohamed El Garhy / Mohamed Aboulkassem 6-1 y 6-2

Javi Barahona / Gonza Alfonso a Jairo Bautista / Teo Zapata 6-3, 4-6 y 6-4

José Antonio Diestro / Maxi Sánchez Blasco a Íñigo Jofre / David Gala 7-6 Y 6-2

Horarios de la segunda jornada de los 1/16 final del Newgiza Premier Padel P2

KHUFU – CC (PISTA CENTRAL)

Bea Caldera / Carmen Goenaga vs Giorgia Marchetti / Léa Godallier (9:00 horas)

Marta Talaván / Sofía Saiz vs Mora Hakim / Laila El Nimr (A continuación)

Alix Collombon / Jana Montes vs Lara Arruabarrena / Marina Lobo (A continuación)

Javi Garrido / Lucas Bergamini vs Ferran Insa / Albert Roglan (No antes de las 16:00 horas)

Juanlu Esbrí / Álex Ruiz vs Víctor Ruiz / Sanyo Gutiérrez (A continuación)

Coki Nieto / Jon Sanz vs Georges Wakim / Aly Zaghloul (A continuación)

KHAFRAA – PISTA 1

Victoria Iglesias / Aranza Osoro vs Lucía Pérez / Catherine Rose (9:00 horas)

Lucía Martínez / Águeda Pérez vs Nuria Rodríguez / Giulia Dal Pozzo (A continuación)

Marta Borrero / Ksenia Sharifova vs Eugenia Guimet / Sara Foguer (A continuación)

Guillermo Collado / Pol Hernández vs Tolito Aguirre / Álex Arroyo (No antes de las 16:00 horas)

Johan Bergeron / Timéo Fonteny vs Juan Tello / Edu Alonso (A continuación)

Gonzalo Rubio / Javi Ruiz vs Javi Leal / Pablo Cardona (A continuación)

MENKAURE – PISTA 2

Daiara Valenzuela / Raquel Piltcher vs Nati López / Victoria Kurz (9:00 horas)

Jessica Castelló / Lorena Rufo vs Julieta Bidahorria / Marta Caparrós (A continuación)

Enzo Jensen / Luis Hernández vs Álvaro Cepero / Pablo García (No antes de las 16:00 horas)

Miguel Lamperti / Martín Abud vs Pablo Lijó / Maxi Arce (A continuación)

Dónde ver por TV el Newgiza Premier Padel P2 2026

El circuito Premier Padel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, podrá verse a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus. En Movistar puedes encontrar los partidos en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.

En ESTADIO Deportivo también les daremos cumplida cuenta de todo lo que ocurra en este torneo y en el circuito de pádel en general.